El drama familiar de Lucas Pérez: "Mis padres me abandonaron en un orfanato y ahora me exigen dinero"

Tras su sorpresiva salida del Deportivo, Lucas Pérez, que estaba entrenando en Madrid con el Rayo Majadahonda decidió aceptar la oferta del PSV. Sin embargo, lo ha hecho pasado el 6 de febrero, por lo que el ex del Deportivo de la Coruña no podrá disputar la Champions League con su nuevo equipo.

Si bien el PSV ofrecía a Lucas Pérez un contrato por lo que resta de temporada más una segunda, la situación familiar que le llevó a rescindir su contrato con el Deportivo de la Coruña semanas atrás, no permitirá al delantero de 36 años comprometerse con el conjunto neerlandés más allá de esta temporada.

La salida del capitán Lucas Pérez supuso “un golpe anímico” para el Deportivo de la Coruña, aunque su director deportivo, Fernando Soriano, aplaudió la “valentía” del futbolista al anteponer los intereses del club a los suyos.

“La baja de Lucas Pérez es importante porque el talento que tiene es irrecuperable. Su salida fue un golpe anímico, un golpe de liderazgo, pero también tengo que decir que fue una decisión valiente por su parte, sacrificando muchísimo a nivel profesional. Sabemos lo que Lucas quiere al club y tomar esa decisión es para valorarla enormemente”, manifestó en rueda de prensa.

Ahora el futbolista ha roto su silencio en El Partidazo de Cope y ha revelado los motivos que propiciaron su marcha y su durísimo calvario familiar.

Lucas Pérez llegó al Deportivo de la Coruña en diciembre de 2023 con un objetivo claro: ayudar al equipo a retornar a la élite del fútbol español. El delantero gallego, que había pasado por equipos como el Arsenal o el Cádiz, volvía con la esperanza de contribuir con su experiencia a un proyecto ambicioso. En sus primeros meses, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El equipo quedó eliminado en los playoffs para ascender a Segunda, y la temporada siguiente comenzó con malos resultados.

Pero el mayor golpe para Lucas llegó en noviembre y diciembre, cuando se enteró por el míster y por miembros de la Junta Directiva que se estaba pidiendo su salida del club. Según él, lo más doloroso de todo fue que nunca se tomó la molestia de hablar directamente con él. El delantero gallego reconoció que el equipo no estaba obteniendo los resultados esperados y que su rendimiento personal, sin goles en la Primera RFEF, era un factor crucial en esa situación, pero la falta de comunicación y el apoyo le hicieron cuestionarse su continuidad en A Coruña.

Además, Lucas Pérez tuvo que afrontar una complicada batalla personal. En su intervención, explicó que recibió un burofax de su padre solicitándole manutención para el resto de su vida. Esta noticia le supuso un fuerte golpe emocional, ya que recordó su infancia difícil, marcada por el abandono de sus padres y el apoyo de sus abuelos. Además, reveló que su madre también le había enviado un burofax en el que le pedía dinero tras su fichaje por el Arsenal.

“Llega un burofax al club donde tengo una denuncia por parte de mi padre. Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me dejaron mis padres con dos años. Mi padre me exige manutención para el resto de su vida. He tenido que ir a los servicios sociales para pedir información, he leído cosas de mi vida y un niño necesita tener una madre y un padre como referentes; yo por suerte tuve a mis abuelos. Mi madre, cuando yo firmo con el Arsenal, también me manda un burofax pidiéndome dinero".

El coruñés, de 36 años, admitió que pese a su calvario personal su "voluntad" era seguir en el Deportivo y olvidarse de esa difícil situación. Sin embargo, había algo más… enfrentamientos en el consejo de administración, diferencia de opiniones entre los directivos y una carta que pedía un compromiso explícito para la temporada en curso. Este gesto, que según él demostraba que la directiva no confiaba en su rol como capitán, fue lo que le hizo ver que lo mejor era dar un paso atrás. "Me hacen ver que no saben lo que es el Deportivo para mí, porque dudan del capitán", sentenció.