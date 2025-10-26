Duelo de millonarios en el césped del Bernabéu: ¿Quién gana más Lamine o Mbappé?

Hoy el mundo se detiene para ver, una vez más, uno de los partidos más importantes no solo del campeonato patrio sino del planeta. Real Madrid y Barcelona se miden en un nuevo clásico - y ya van 261 duelos históricos, 190 en LaLiga - en el que está en juego mucho más que el liderato. Ambos llegaban con escasa diferencia, sólo dos puntos de ventaja para el Real Madrid, quien lidera la tabla de clasificación desde el último pinchazo del Barça en Sevilla.

Un duelo de alto voltaje en el que toda las miradas estarán sobre dos futbolistas que se han convertido en referentes de sus equipos por méritos propios: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Pero el francés y el hispano-marroquí no solo destacan por su inmensa calidad sobre el terreno de juego sino también por su gran influencia fuera de los terrenos de juego que se ve reflejada en las millonarias cifras de sus contratos.

¿Quién gana más Kylian o Lamine?

Ambos han logrado colarse en el TOP 10 de futbolistas con mayores ingresos del fútbol, según las últimas estimaciones que acaba de publicar la prestigiosa revista estadounidense de negocios Forbes.

Kylian Mbappé, que aprece en cuarto lugar en un lista que encabeza Cristiano Ronaldo, es el primer representante de un club del Viejo Continente, con 81 millones de euros, 60 de los cuales -en diferentes conceptos- provienen del Real Madrid. El jugador tiene un contrato de 31,25 millones de euros brutos (unos 15 netos por temporada).

Mbappé está creando una cartera de inversiones que incluye una participación de más del 10% en la empresa alemana de electrónica Loewe y el 80% de un club de fútbol francés de segunda división, el Stade Malherbe Caen. Este año, compró la plataforma de venta de relojes de lujo Wristcheck y el equipo francés SailGP a través de su empresa Coalition Capital.

Por su parte, Lamine Yamal (18 años), convertido en la nueva perla del fútbol mundial, se ha colado en el Top 10 (10.º puesto) tras su renovación de contrato con el Barça en julio, que eleva su salario fijo a una cifra que ronda los 15 millones de euros por temporada, con bonus que podrían elevar la cifra hasta los 20 millones, la mayoría de ellos fácilmente alcanzables. Forbes cifra sus ingresos totales en 36,7 millones de euros.

Fuera del campo, el astro español colabora con varias marcas como Beats by Dre, Adidas, Konami y Powerade. También planea sacar provecho del registro de su celebración "304" (el número de su distrito natal) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con el objetivo de vender productos derivados. Como sus autógrafos, que planea vender , lo que ahora lo impulsa a rechazar las peticiones de los aficionados. Es además, el primer jugador de 18 años en entrar en el top ten en los 22 años de historia de la lista de fútbol de Forbes.

El dato histórico con el que Yamal supera a Mbappé

Sin embargo, hay un dato relevante en el que el futbolista blaugrana ya supera a la ex estrella blanca. Lamine Yamal ha batido todos los récords de cotización. Según la última actualización del portal Transfermarkt su valor de mercado ha subido de 180 a 200 millones de euros, cifra que le convierte en el jugador más caro del momento. Superando, incluso, el mayor valor de mercado que registró Leo Messi. Fue en el 2018 cuando el argentino, que por aquel entonces tenía 30 años, alcanzó los 180 millones de euros de cotización.

En el podio actual, a Lamine Yamal Le siguen Haaland, Bellingham y Mbappé con un valor de mercado de 180 millones de euros (20 menos que el joven culé). Por su parte, tras alcanzar el valor récord de 200 millones, el rendimiento de Vinícius Júnior no ha sido el esperado en los últimos tiempos por lo que su tasación ha caído en 30 millones de euros hasta los 170, cifra que le sitúa fuera del podio de los más valiosos de LaLiga.