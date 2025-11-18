Escándalo por el sablazo del Barça en las entradas del partido ante el Athletic y el veto a aficionados vascos

El Barça vuelve por fin al Camp Nou y lo hace rodeado de polémica. El partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que el próximo sábado (16:15 horas) disputarán el Barcelona y el Athletic Club se jugará en el Spotify Camp Nou, según anunció este lunes la entidad azulgrana.

El club informó mediante un comunicado después de obtener la licencia de primera ocupación del recinto ubicado en Les Corts correspondiente a la fase 1B, que permite albergar partidos con un aforo parcial de 45.401 espectadores.

Sin embargo el esperado regreso viene rodeado de un gran escándalo por el abusivo precio de sus entradas y por la negativa a vender boletos a los aficionados del Athletic.

Precios abusivos

La preventa para socios y socias del FC Barcelona para el partido ante el Athletic se activó a las 16.00 horas a través de los canales oficiales del club y a partir de hoy, también a las 16.00 horas, se abrirá la venta para el público general. Pero los aficionados ya han puesto el grito en el cielo por el elevado precio de unas entradas que pueden costar hasta 1.500 euros.

Los precios oscilan entre los 199 y los 589 euros, aunque hay otras franjas de precios como la del Gol 2 Inferior, que es de 209 euros o la del Lateral 1, que es de 319. Cabe remarcar que los socios y las socias tendrán un 20% de descuento sobre el precio de la entrada. Eso sí, no evitarán los gastos de gestión, que son de 2,5 euros por entrada.

Todo esto, sin tener en cuenta los asientos VIP, a los que tendrá acceso el público general. Habrá dos tipos de entradas exclusivas: la Players Zone, que da acceso a asientos al lado de los jugadores y de los banquillos, y la Llotja Presidencial, que es la "experiencia más exclusiva", según ha explicado el Barça en su web. Las primeras tienen un precio de 950 euros, mientras que las segundas de 1.500.

Sin afición rival

Pero esta no es la única polémica que ha indignado a los aficionados, especialmente a los vascos. Y es que el FC Barcelona no facilitará entrada a los aficionados rojiblancos por "motivos de seguridad", según ha anunciado el club vasco en un comunicado.

"El partido que enfrentará al FC Barcelona y al Athletic Club en el nuevo Spotify Camp Nou este próximo sábado no contará con las entradas habituales destinadas a la afición zurigorri", anunciaba el Athletic que explica en sus comunicado las razones esgrimidas por los cules.

"Estas son las razones remitidas por el club culé : Con la licencia 1B no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante. Por este motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas", explican.

En concreto:

Accesos no independientes: los puntos de entrada y salida disponibles no permiten establecer circuitos exclusivos para la afición visitante, lo que impediría evitar cruces de flujos con el público local.

Sectorización física insuficiente: la grada no cuenta con elementos estructurales adecuados para aislar y delimitar de forma segura el sector visitante.

El enfado entre las aficiones es monumental.