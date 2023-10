Los espectaculares números de Haaland que no le han servido (salvo milagro) para llevar a Noruega a un Mundial o una Eurocopa

Erling Haaland resoplaba, gesticulaba, maldecía y corría hacia la nada porque no fueron muchos los balones que tocó contra España. Desesperado, se marchó del Ullevaal Stadion de Oslo sin hablar con la prensa y sin dar explicaciones. La Eurocopa, que Noruega ya tenía difícil, ahora está pendiente de un milagro. Al considerado mejor delantero del momento y uno de los referentes del fútbol actual, junto con Mbappé, le espera otro verano con más vacaciones de las que quisiera (cómo es la vida).

Debutó como internacional absoluto en 2019 y ahora tiene 23 años y no ha disputado ningún gran campeonato con su selección. Su país no logró la clasificación ni para la Eurocopa de 2021 (la que se jugó un año después del que tocaba por la pandemia) ni para el Mundial de Qatar 2022 y ahora está pendiente de una serie de carambolas para la Euro del año que viene en Alemania. Le queda la lejanísima opción de entrar a través del "playoff" al que se tiene acceso por la clasificación lograda en la pasada Liga de Naciones (donde se reparten los tres últimos billetes, el próximo marzo, en tres pequeñas ligas [A, B y C] con cuatro equipos cada una, donde habrá semifinales y final y sólo los campeones van a la Euro), pero para que entre Noruega tendrían que clasificarse de forma directa por la vía clásica en la ventana que queda el próximo noviembre tres de estas seis selecciones: Israel, Bosnia, Serbia, Finlandia, Ucrania e Islandia (que corresponden a la Liga B) o casi todas las que disputarían la Liga A, para correr turno. El sistema es complejo. Sí disputó el Mundial sub’20 en 2019 y en él dejó su sello: Noruega venció 12-0 a Honduras y nueve goles los marcó Haaland. No acertó ninguna vez en los otros dos encuentros que jugó (Uruguay y Nueva Zelanda) y los nórdicos quedaron fuera.

Haaland mantiene una marca goleadora imponente con su selección, con 27 goles en 27 partidos. En la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 han sido seis dianas en cinco encuentros. Se perdió dos importantes: el 3-0 de España en Málaga y el 1-1 en Georgia. Sí ha estado en otros dos decisivos jugados en casa: las derrotas contra Escocia (sumó el gol del 1-2) y esta última contra el equipo de Luis de la Fuente, el pasado domingo.

Haaland no está solo, con futbolistas como Odegaard, Sorloth o Nusa (estos dos últimos suplentes ante la Roja) que pueden surtirle de balones, pero no han cuajado en esta clasificación. "Tienen un potencial importante, un equipo y una idea definida, pero en estas competiciones tan cortas un mal resultado te condiciona, no son 38 jornadas como en una Liga", apuntaba De la Fuente.

El delantero del Manchester City, y la mayoría del equipo, es joven, pero de momento parece que va a seguir formando parte de la lista de futbolistas ilustres que se van a quedar sin jugar una gran competición. Le pasó por ejemplo a George Weah, el ahora presidente de Liberia después de pasarse a la política. Fue el primer Balón de Oro no europeo (en 1995, año en el que por primera vez el premio se abrió a jugadores de todo el mundo), pero nunca pudo disputar un Mundial (su hijo sí estuvo en el último, con Estados Unidos) o a Ryan Giggs, leyenda del Manchester United y del fútbol continental, campeón de todo con su club pero inédito en Copas del Mundo con Gales. Iba a ser el seleccionador de 2022, pero fue despedido antes por temas extradeportivos. Otros grandes como Di Stéfano o Cantoná no han estado tampoco en Mundiales, pero no debido a que tener selecciones débiles.