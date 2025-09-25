Esta leyenda de la selección brasileña pide a Ancelotti el regreso de Neymar a la 'Canarinha' para el Mundial 2026

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário ha solicitado públicamente el regreso de Neymar a la selección de Brasil de cara al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En una reciente aparición pública en São Paulo, Ronaldo destacó la importancia de Neymar para el equipo nacional: “No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté al cien por cien en el Mundial”, afirmó.

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 goles en 128 partidos, no ha sido convocado por el actual entrenador, Carlo Ancelotti, en las últimas listas. El técnico italiano ha señalado que el jugador debe estar en “buena condición física” para ser considerado, dejando abierta la posibilidad de su inclusión en futuras convocatorias.

Desde su última participación con la selección en octubre de 2023, tras una grave lesión de rodilla contra Uruguay, Neymar ha enfrentado diversos contratiempos físicos. A pesar de ello, su regreso al equipo nacional sigue siendo una expectativa para muchos aficionados y expertos del fútbol.

Con la clasificación de Brasil ya asegurada para el Mundial 2026, la pelota está ahora en el tejado de Neymar. Su posible retorno dependerá de su recuperación física y de las decisiones tácticas del cuerpo técnico, ya que el ex del Barça no iría con un papel de líder absoluto, como en anteriores Mundiales, sino más bien para aportar su experiencia en este tipo de torneos, mientras jugadores como Vinicius, Raphinha o la joven promesa Estevão liderarán a la selección brasileña.