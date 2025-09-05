Un joven empresario deja toda su fortuna a Neymar: ¿A cuánto asciende la insólita herencia?

Increíble pero cierto. Un empresario con una fortuna estimada en 1.010 millones de dólares presentó testamento dejando todos sus bienes al número 10 del Santos Futebol Clube, Neymar Jr. Según el sitio web de finanzas deportivas Sportico, el empresario -que prefirió mantener el anonimato- explicó que se identifica con el deportista y decidió darle su herencia al jugador de 33 años.

El multimillonario de 31 años, soltero, sin hijos y residente en Rio Grande do Sul, explicó que enfrenta problemas de salud y, por eso, hizo testamento.

"Me gusta Neymar; me identifico profundamente con él. También sufro la difamación. Soy muy cercano a mi familia, y su relación con su padre me recuerda a la mía, que ya falleció. Pero, sobre todo, no es egoísta, algo poco común hoy en día", afirmó el administrador.

Según el sitio web de GZH, el documento fue oficializado el 12 de julio de 2025, en la 9ª Notaría de Porto Alegre, en presencia de dos testigos y un notario suplente. En el documento firmado por un notario se puede leer que el sujeto es soltero, no tiene una relación estable y no tiene hijos.

"Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior", declaró la autoridad.

Según el multimillonario, quien enfrenta problemas de salud, se identifica "mucho" con la estrella de Santos, especialmente con la relación de Neymar con su padre. "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco", dijo.

El portal F5 contactó a los representantes del atleta, quienes afirmaron no haber sido informados del caso.

La fortuna de Neymar

Los hijos de Neymar necesitarían 167 años para gastar toda la fortuna del astro brasileño que jugó en el Santos, Barcelona , ​​París Saint Germain y es el máximo goleador de la historia de la Selección Brasileña.

La fortuna de Neymar es impresionante por su tamaño y longevidad. Según el sitio web Sportico , el jugador ha acumulado alrededor de la misma cifra que recibirá como herencia.

A modo de comparación, si sus cuatro hijos —Davi Lucca, Mavie, Helena y Mel— gastaran cada uno 3.935 euros al día, tardarían 167 años en agotar esa cantidad.