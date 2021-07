Fútbol

El exseleccionador Javier Clemente analizó en Radio Marca la eliminación de España contra Italia en la tanda de penaltis en la semifinal de la Euro 2020. Clemente, actual seleccionador de Libia, valoró el buen juego de la selección, pero resaltó que faltó acierto y destacó lo complicadas que son las tandas de penaltis para los futbolistas en general.

“Cuando dos equipos son muy buenos, uno tiene que perder. El equipo jugó bien, quizá faltó acierto con todo lo que controlamos el balón. En líneas generales el equipo tuvo continuidad y fuerza. Todo estuvo muy correcto. Lo que pasa es que Italia es muy buena y su defensa es muy buena. Pero tuvimos 20 minutos que aprovechamos el mínimo fallo y Oyarzabal tuvo una que falló por girar mal técnicamente. La prórroga ya es diferente, la gente está cansada. Y los penaltis... pues nada”, declaró Clemente.

Respecto a la forma de jugar de España, el exseleccionador hubiera sacrificado posesión para ser más directo: “Tengo claro que, tal y cómo ha ido la Eurocopa, Luis Enrique seguirá contando con la mayoría de este equipo. En cuanto a los estilos de fútbol, todos tienen sus virtudes y sus defectos. La perfección es en vez de cinco hacer tres toques. Mantener el balón y no buscar pronto la profundidad es peor. Pero si lo intentas, tienes más riesgo de perder el balón haciéndolo más rápido. Habría que bajar un poco la posesión. Por decir algo que me hubiera gustado haberles visto más, yo creo que a todo el mundo, es haberles visto llegar más al fondo, acabar más veces las jugadas, más centros, más remates. Pero eso es la perfección, la posesión del balón, dominar y terminar las jugadas”.

Por encima de todos los jugadores, Javier Clemente destacó a Pedri y pidió que lo cuiden, ya que después de la Eurocopa, el futbolista del Barcelona participará en los Juegos Olímpicos: “Es bueno. Es un chaval que se hace querer. Darle esa línea de poder es bueno. Creo que tiene unas condiciones futbolísticas muy buenas, pero le falta un trecho muy largo todavía para ser una figura. Le falta el concepto de juego, de colocación, de participar en la jugada y levantar la cabeza y pasar todo lo hace en distancias cortas y todavía no tiene finalización. Todavía no ha llegado a esa dimensión, en cuanto tenga un par de años más y más fortaleza física será él quien, además de dirigir gran parte del juego, lo finalice. Pedri es muy joven, pero hay que pensar más que en una medalla en los Juegos Olímpicos, en que no se rompa. La virtud de una buena preparación es un buen descanso”.

Javier Clemente también valoró la dificultad que tienen las tandas de penaltis en general para todos los futbolistas: “En la tanda de penaltis hay que tener mucho temple y saber qué quieres hacer, cómo lo quieres tirar y ahí a veces los jugadores se van un poco de esa línea. Tienen una idea antes de tirar, ‘si yo tiro mañana voy a tirar así’. Llega mañana y se cagan en los pantalones. Entonces no es fácil. El tema de los penaltis no es nada fácil”.