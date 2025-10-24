Un exjugador de primera división revela que conoció a Dios en Irán: “Jesús me salvó”

El exjugador de Sevilla FC, Gaël Kakuta, ha sorprendido a sus seguidores con una revelación personal y espiritual: asegura que conoció a Dios en Irán y que fue Jesús quien lo salvó en un momento de profunda transformación. “Me veía a mí en tercera persona y como unos espíritus querían entrar dentro de mí, y Jesús me salvaba”, declaró el futbolista en una entrevista recogida por Zona Mixta.

Kakuta, que militó en varios clubes europeos y fue considerado una promesa del fútbol francés, explicó que su viaje a Irán no fue casual, sino guiado por lo que él llama una experiencia con el Espíritu Santo. “El Espíritu Santo me llevó a Irán”, afirmó, señalando que fue allí donde vivió una serie de vivencias que lo llevaron a abrazar el cristianismo con convicción.

La imagen que acompaña su testimonio lo muestra sonriente, con una camiseta roja del Sevilla y junto a un hombre con la palabra “JESUS” impresa en su ropa, reforzando el mensaje de fe que ahora comparte públicamente.