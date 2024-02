La explicación de Montse Tomé de por qué ha convocado a Alexia Putellas, que lleva desde noviembre sin jugar

Montse Tomé, la seleccionadora española, dio la lista de convocadas para la Final Four de la Nations League, en la que España se juega, además del título, el billete para los Juegos de París. La semifinal es el viernes 23 de febrero en Sevilla contra Países Bajos. La otra semifinal, Alemania - Francia. Hay dos plazas olímpicas y Francia no cuenta porque ya está clasificada como anfitriona. La sorpresa de Montse Tomé es Alexia Putellas, que lleva desde noviembre sin jugar e incluso fue intervenida en diciembre. Estas fueron las respuestas de la seleccionadora.

Alexia, sin jugar desde noviembre

“Alexia sabemos que es importante para el equipo, es nuestra capitana, siempre lo ha sido, y desde el punto de vista deportivo valoramos que es una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Sabemos el proceso que ha tenido con su rodilla y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club. Nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos y que aquí sigamos trabajando en su evolución y en su progresión. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver su proceso con mucho cuidado”.

¿Es arriesgado convocar a Alexia?

“Estamos atentas a todo lo que está haciendo Alexia desde que la han vuelto a intervenir. Sus sensaciones son buenas, ella está haciendo un proceso de readaptación bueno. Tenemos la información diaria y a partir del lunes vamos a seguir en ese proceso con los profesionales que pueden atender a eso. Yo como entrenadora sigo pensando que es importante que esté aquí”.

Teresa Abelleira

“Tere también está en un proceso dentro de servicios médicos. Una de nuestras intenciones es que los protocolos sean cada vez mejor, que la relación y la comunicación con los clubes sea cada vez mejor, y podamos entendernos. Como con Alexia, con Tere consideramos que es importante desde el punto de vista deportivo. Hemos empezado esta Nations League con ellas y queremos acabar con ellas. Como son dos casos especiales, la convocatoria es de 25 jugadoras. Nuestra intención es cuidar mucho a las jugadoras, que estén bien”.

Alba Redondo

“Vuelve después del Mundial. A veces lo que separa a una jugadora de venir o no es muy poco. También hemos valorado que Alba después de las vacaciones ha venido en un tono mejor. Sabemos lo que nos puede dar cerca de área y entre líneas, creemos que nos puede ayudar”.

El puesto de mediocentro si no se recuperan Alexia y Tere

“Una de las cosas que nos da el grupo de jugadoras que tenemos es la variabilidad. Varias pueden jugar ahí, también jugadoras que nos pueden dar un cambio de estructura si la necesitamos, y con el bagaje que tienen son capaces de comprenderlo pronto. Estamos tranquilos porque nuestras futbolistas nos dan eso que queremos".

Si fuera entrenadora del Barcelona, si le sorprendería la convocatoria de Alexia

“Tenemos que comprender esto como un proceso de alto nivel en el que las jugadoras están deseando venir a la selección. Es sólo ponerte en el lugar del de al lado y tratar de ayudar. Las jugadoras quieren jugar lo máximo posible con sus clubes y con la selección. Creo que como entrenadora podría comprender que viniera”.

Regreso de Patri Guijarro

“Uno de los pasos que hemos ido dando es incorporar a personas que nos permitan estar cerca de estos casos. Sí ha habido un contacto. De momento seguimos teniendo la misma respuesta y estamos tratando de resolverlo”.

La presencia de Vicky López (tiene 17 años)

“La conozco bien, la he visto en el campeonato territorial sub 12 y con esas edades ya ves el talento natural que tiene la futbolista. Ha podido crecer en el Real Madrid, luego el Barça contó con ella vemos que su progresión es muy positiva. Además, en la casa entró con 16 años, fue campeona del mundo sub 17 y subcampeona de Europa, la conocemos bien, tiene talento, una capacidad para jugar entre líneas muy buena, dominio de las dos piernas cerca de área, capacidad para definir y luego tiene mucha capacidad de robar balones. La ves ahí chiquitita, pero tiene mucho talento, aunque hay que tener calma con ella, pensamos que ya puede dar ese salto”.

“Gracias a todo el cuerpo técnico que tengo podemos ver casi todos los partidos. A Vicky ya la vimos el año pasado, que ya jugó en el primer equipo. Este año no ha tenido tantos minutos al comienzo en el primer equipo, pero en los últimos partidos ha tenido más, y cuando no juega con el primer equipo juega con el filial. Lo que nos gusta es que a nivel alto ella es capaz de desenvolverse bien en lo que tenemos. Y en categorías inferiores, ahora estaba en sub 19, ha rendido bien”.

¿Viajaría Alexia si no puede jugar?

"Ese caso no lo tenemos. Valoraremos con servicios médicos. Esto es un trabajo profesional que engloba muchas áreas. Los médicos me informarán para tomar las mejores decisiones".

¿Ha hablado con Alexia?

“La primera intención si viene es que pueda jugar. Lo primero que hemos valorado es que nos puede ayudar dentro del campo, pero es un proceso especial y ahora está en manos de otros profesionales y en función de eso, decidiremos”.

Sheila García está en la lista

“Antes del Mundial una lesión la dejó fuera. He trabajado mucho con ella y nos da mucha polivalencia, ha jugado de lateral, de interior, como extremo, de carrilera... Nos puede aportar mucha versatilidad. Tiene mucho recorrido y mucha calidad”.

Goles encajados

“Somos la selección de todas que más goles ha conseguido. Hemos mejorado la fase ofensiva, atacamos mejor y más veces, pero en fase defensiva podemos mejorar, sobre todo a nivel de esos duelos que a nivel internacional son importantes dominar. Es un trabajo colectivo. Nosotros creemos que el ataque y la defensa es un todo y es una de las cosas que podemos mejorar”.

Cambio de sede (se iba a jugar en Cádiz)

“Al final son cosas que no controlo. Suceden y ya está. Vamos a jugar en Sevilla, un estadio grande, ya hemos jugado y lo conocemos bien, y animaría a toda España a animar, es el partido más importante que España va a jugar en España. Que la gente nos ayude en los momentos importantes”.

Sheila Guijarro, Cristina Martín-Prieto y Vero Boquete, goleadoras que no están

“Con las jugadoras que tenemos creo que cubrimos todos los perfiles que necesitamos, siento que tenemos gol, capacidad para elaborar las jugadas, para salir bien desde atrás... Estos nombres que me comentas están haciendo buena temporada, están haciendo buenos números, y claro que son nombres que valoramos. Lo que dije con Alba, la línea que separa estar o no es muy fina”.

Qué espera de Países Bajos

QLa lista la hacemos por cómo queremos ser como equipo y por las necesidades que tenemos para cada partido. Países Bajos es una gran selección, ha hecho una gran Nations League dejando fuera a Inglaterra. Arriba tienen a Beerensteyn, con mucha capacidad goleadora; también tienen bajas, pero las pueden suplir; un estilo muy definido, una forma de presionar muy intensa... Tenemos claro lo que nos pueden presentar, lo hemos analizado muy bien, aunque en el fútbol todo no se puede controlar y tenemos que estar preparadas para los cambios".

Carmen Menayo

“Representar a tu país es algo muy bonito por lo que toda jugadora española debería luchar y pensar. A las que pueden estar y no están, que sigan trabajando”.

Laia Codina

“Confiamos mucho en Laia. Cuando ha estado con nosotras ha dado un gran rendimiento”.