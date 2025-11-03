Expulsan a la mascota de un equipo tras liarla durante un partido por ir borracha

La mascota de un equipo no profesional fue expulsada del partido de su propio equipo el sábado tras tropezar con una valla publicitaria con claros signos de ebriedad. Sammy el Santo, la mascota del St Albans City, equipo de séptima división, se tambaleaba mientras animaba al público para un encuentro de la FA Cup contra el Burton Albion.

Un vídeo publicado en X muestra las extrañas payasadas de Sammy, en el que se le ve caer al suelo tras tropezar con una valla publicitaria antes de levantarse y dar puñetazos al aire delante de los aficionados visitantes.

Luego tropieza con la tribuna mientras se balancea de un lado a otro. Sammy fue escoltado fuera del Estadio Pirelli incluso antes de que comenzara el partido. Rodeado de guardias de seguridad, la mascota siguió saludando con las manos en alto a los aficionados visitantes mientras se marchaba.

La suerte del St Albans en el partido de primera ronda de la FA Cup no fue mejor que la de su mascota, ya que los Saints sufrieron una humillante derrota por 6-0 ante el Burton, de la League One. Comenzaron el partido de forma bastante prometedora, llegando al descanso con un marcador de solo 1-0 en contra ante un equipo tres ligas por encima de ellos.

Sin embargo, las cosas se torcieron tras el descanso, ya que Burton anotó otros cinco goles que superaron al portero de Albans para sellar una victoria convincente.

Tanto el club como los aficionados se han mostrado avergonzados con la actitud de Sammy el Santo que no ha tratado en volverse viral.