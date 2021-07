¿Traición al Barça?: Messi ya tiene en sus manos una oferta millonaria del PSG

Fútbol

Lionel Messi ya no es jugador del Barcelona. El pasado 1 de julio el argentino puso fin a un matrimonio que duró más de 20 años y del que se desconocen todavía las consecuencias. ¿Renovará finalmente por el Barça o cambiará de aires?

Según adelanta el diario AS, el PSG se ha entrometido en las negociaciones mandando una oferta al delantero, para convencerlo de que se una a su proyecto como hará Sergio Ramos. Saben en el Parque de los Príncipes de su amistad con Neymar y quieren esperar a que termine la Copa América para terminar de convencerlo tentando a este jugador.

Según la citada información, el padre de Leo Messi estaría en contacto continuo mediante llamadas telefónicas con gente del PSG y ya le habrían hecho llegar su primera propuesta para convertirse en jugador de los parisinos.

En Francia, su sueldo sería mayor al acordado en un primer momento con el Fútbol Club Barcelona, algo que podría decantar la balanza del lado de los parisinos. Con el de Messi, el PSG se haría con cinco fichajes este verano: Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Acharf Hakimi, Sergio Ramos y el propio argentino.

El conjunto parisino no ha escondido nunca su deseo de contar con Leo, al que ya tentó hace unos meses con un contrato de dos años con uno tercero opcional.

Según TNT Sports Brasil, Neymar estaría dispuesto a cederle el número ’10′ a su excompañero para poder reencontrarse con su gran amigo en París.

Laporta trabaja a Contrarreloj

Mientras tanto el FC Barcelona trabaja a marchas forzadas para lograr salvar los obstáculos que impiden, de momento, la firma del astro argentino.

Uno de los principales asuntos que sigue sobre la mesa es el “fair play” financiero. La entidad culé debe liberar alrededor de 200 millones de euros en masa salarial para seguir contando con el argentino. Joan Laporta ya afirmó públicamente que actualmente ésta suponía el 110% de los ingresos -algo insostenible- y que, como consecuencia, se producirán salidas importantes. Tanto el presidente culé como LaLiga lo han dejado claro: “Si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva”. Siguiendo esta norma de los 25 que aumentan de límite salarial por los 100 que salen, queda claro que la renovación de Messi supondrá una salida de 200 millones de euros.

Para que el argentino pueda renovar se deben liberar fichas por valor de 200 ya sea por traspaso o por rebaja salarial, algo que de momento parece complicado. Una cifra, que según adelantó El chiringuito, podría ser aún mayor si el contrato de Messi se considera un fichaje y no una renovación. Desde el 1 de julio el jugador no pertenece a ningún equipo y podría considerarse nuevo fichaje, por lo que el Barça debería generar 400 millones de euros en plusvalías y en ahorros de salarios.

Messi no se fía de Barça

Pero este no es el único escollo y es que leo Messi no se fía del Barça. El pago a plazos no le convence y exige una garantía de pago ante la pésima situación económica del club.

Las dos partes están negociando cómo le pagan el sueldo y en qué plazos. Y aquí tampoco se ha encontrado una solución definitiva para definir esa forma de pago. El encaje fiscal de las deudas pendientes, la forma de pago años después de haber acabado su contrato con el FC Barcelona (Se habla de un pago en cinco o 10 años) y como tributarían esos ingresos si se encontrase ya jugando en la MSL son flecos que aún quedan por resolver.