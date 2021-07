Fútbol

Laporta admite que no hay acuerdo con Messi y revela por qué: “No puedo decir que se queda”

Joan Laporta fue uno de los invitados por José Ramón de la Morena a su último programa de El Transistor. El presidente del Barcelona, habló con claridad sobre la situación de Messi que ya no pertenece al FC Barcelona. “Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado, nos queda el tema del “fair play”, estamos en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes”, explica.

“Es tema “fair play”, básicamente”, sentenció Laporta y es que ese es el verdadero quebradero de cabeza del FC Barcelona. En los últimos días desde el Barcelona se ha filtrado que hay buena sintonía entre las partes que estaban trabajando para poder armar un contrato por dos años pero pagable en cinco y adaptarlo así a los parámetros del ‘fair play’ de LaLiga. Más tarde, se filtraba otra oferta de unos 326 millones de euros netos que el seis veces Balón de Oro cobraría a lo largo de los próximos diez años y se cubrirían deudas antiguas con el jugador.

Sin embargo a pesar de tener estas opciones sobre la mesa, la firma se resiste. Algunos de los detalles más importantes que quedan por arreglar estarían orientados a temas técnicos, fiscales y legales, haciendo referencia a la “forma de pago y a la duración del contrato para poder mantenerse dentro del límite salarial que marca LaLiga”.

Y es que ese es el principal problema. La entidad culé debe liberar alrededor de 200 millones de euros en masa salarial para seguir contando con el argentino. Joan Laporta ya afirmó públicamente que actualmente ésta suponía el 110% de los ingresos -algo insostenible- y que, como consecuencia, se producirán salidas importantes.

Tanto el presidente culé como LaLiga lo han dejado claro: “Si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva”. Siguiendo esta norma de los 25 que aumentan de límite salarial por los 100 que salen, queda claro que la renovación de Messi supondrá una salida de 200 millones de euros. Para renovar el argentino se deben liberar fichas por valor de 200 ya sea por traspaso o por rebaja salarial, algo que de momento parece complicado.

Superliga

El presidente del Barca volvió a defender el proyecto de la Superliga. “Estamos en una situación económica muy complicada. En el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas”, ha reflexionado cuando ha sido cuestionado por los motivos que llevaron a 12 clubes de Europa a impulsar la polémica competición. La competición presidida por Florentino Pérez ha perdido el apoyo de los clubes ingleses. “Tarde o temprano se arrepentirán de la decisión que han tomado”, ha dicho al respecto el máximo dirigente barcelonista.

Además, Laporta también ha mandado un mensaje a Javier Tebas, muy crítico con el Barça y el Real Madrid por querer crear un torneo que supondría, muy probablemente, el fin de la Champions League. “Tiene que tener claro que la Superliga no afectará a la Liga española. El Barça querrá ganarla cada año”, ha prometido.