La reunión clave de la que depende el futuro de Leo Messi en el Barça: ¿Quiénes y dónde?

Fútbol

Joan Laporta viajará este viernes a Madrid para reunirse con Javier Tebas con el fin de intentar garantizar que la renovación de Leo Messi por el Barça cumpla con los parámetros del límite salarial que LaLiga exige cumplir al club azulgrana, víctima de los efectos de la pandemia, que ha reducido sustancialmente los ingresos de la entidad y obligará a bajar en una cantidad importante su masa de sueldos, según adelanta el diario Sport. De conseguir un resultado positivo con el máximo mandatario de la patronal, las posibilidades de que el Barça alcance un acuerdo con Messi irán en aumento.

El presidente del Barcelona, habló con claridad sobre la situación de Messi que ya no pertenece al FC Barcelona. “Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado, nos queda el tema del “fair play”, estamos en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes”, explica.

“Es tema “fair play”, básicamente”, sentenció Laporta y es que ese es el verdadero quebradero de cabeza del FC Barcelona. La entidad culé debe liberar alrededor de 200 millones de euros en masa salarial para seguir contando con el argentino. Joan Laporta ya afirmó públicamente que actualmente ésta suponía el 110% de los ingresos -algo insostenible- y que, como consecuencia, se producirán salidas importantes.

Tanto el presidente culé como LaLiga lo han dejado claro: “Si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva”. Siguiendo esta norma de los 25 que aumentan de límite salarial por los 100 que salen, queda claro que la renovación de Messi supondrá una salida de 200 millones de euros. Para renovar el argentino se deben liberar fichas por valor de 200 ya sea por traspaso o por rebaja salarial, algo que de momento parece complicado. Una cifra, que según adelantó El chiringuito, podría ser aún mayor si el contrato de Messi se considera un fichaje y no una renovación. Desde el 1 de julio el jugador no pertenece a ningún equipo y podría considerarse nuevo fichaje, por lo que el Barça debería generar 400 millones de euros en plusvalías y en ahorros de salarios.

Aún así este no es el único fleco pendiente a resolver entre el Barcelona y Leo Messi quedan asuntos como el encaje fiscal o los aplazamientos de los pagos a los que se sumarían los del nuevo contrato.

Según adelantado en El Chiringuito, Laporta está trabajando en una renovación millonaria. 300 millones de euros brutos por dos temporadas que se pagarían de la siguiente forma: 200 Millones los cobraría en los 2 primeros años y 100 millones repartidos en los siguientes 3 años, cuando ya no esté en el club.