Así fue la pitada del Camp Nou a Dembélé (vídeo)

Xavi quería el triunfo ante el Nápoles en el playoff de acceso a octavos de final de la Liga Europa y no dudó en sacar a Dembélé, que se enfrentaba al juicio del Camp Nou después del desafío que tuvo con el club, y que ganó: ni se marchó en el mercado de invierno ni ha renovado ni se queda en la grada. El Barça quería que se fuera en enero para liberar masa salarial, o que renovara, pero el extremo no pretende seguir en la Ciudad Condal, aunque prefería aguantar hasta que el curso acabara para buscar la mejor salida posible para él. Estuvo fuera de las listas unos partidos, pero al final se impuso la lógica: es un futbolista muy útil para que el equipo azulgrana logre el objetivo mínimo de clasificarse para la próxima Champions. El último duelo que había jugado en casa fue a finales de 2021. El resultado de su regreso estaba claro: una gran pitada para recibirlo. Y al primer balón que tocó, otra.

Ousmane Dembele whistled on for his first Camp Nou appearance of 2022 pic.twitter.com/umUd7Q18Nu — Samuel Marsden (@samuelmarsden) February 17, 2022

La tensión del partido fue calmando la situación, pero está claro que esos silbidos no ayudan a un equipo que ahora mismo necesita mucho ánimo. “El público no me ha hecho caso”, bromeó Xavi, que había pedido varias veces un gran recibimiento para Dembélé. “Pero la noticia es que al final los pitos se han transformado en aplausos. Ya le han pitado y ya está”, añadió. El atacante fue el protagonista de la última ofensiva azulgrana en busca de la victoria ante el Nápoles, que no llegó sólo por la falta de puntería.

“La gente es libre de manifestarse como quiera, sabiendo que si hay silbidos durante el partido al equipo no le hace bien. Entiendo perfectamente que la gente pueda estar molesta, pero para nosotros es fundamental que durante el partido no haya silbidos, duele”, fue la opinión de Piqué en Movistar. “Esperemos que no silben más a Dembélé. Entiendo la emoción del público, pero cuando estamos en el campo tenemos que apoyar a los jugadores”, aseguró Jordi Cruyff, miembro del área deportiva del club azulgrana.

El caso es que desde que se levantó el “castigo” a Dembélé han pasado tres partidos. Contra el Atlético no jugó, perjudicado también porque el Barça jugó los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Alves. Contra el Espanyol entró en la segunda parte, como con el Nápoles. En ambas demostró buena actitud. Lo lógico es que termine siendo titular, porque es el futbolista con más desborde de la plantilla.