Eintracht - Barcelona: Araujo, el Puyol de Xavi

El Barcelona afronta la ida de los cuartos de final de la Europa League pensando en el Eintracht de Frankfurt, el verdugo del Betis, y con varios frentes abiertos. Tiene la eterna renovación de Dembélé, cuya opción se ha reactivado; la de Gavi y la de Araujo, que es la que está más encaminada, a falta de firma. «La clave ha sido él. Es feliz en Barcelona, muy humilde y muy claro en su mensaje. Es trabajador... Un perfil querido en el vestuario. El Barça tiene central para diez años o más», se congratuló Xavi. Para el partido de Alemania, el equipo español tiene un problema en el lateral derecho, con la baja de Dest y la ausencia de Alves al no estar inscrito. La posición será para Araujo, como ya sucedió en el Bernabéu y en algún duelo más. Contra el Madrid Xavi lo tuvo claro: ¿la velocidad y la contundencia del joven uruguayo o la experiencia de Alves para frenar a Vinicius? Ganó lo primero. «Una fortaleza mía es el uno contra uno en los duelos y eso no se puede perder. El ir al choque... Nace de uno mismo y es una virtud muy importante», explica el propio jugador en los medios oficiales del club.

Araujo cada vez toma mejores decisiones con la pelota XAVI

El parecido con Puyol, salvando las distancias, es evidente. El eterno capitán también jugaba a veces como lateral, pero de central es como se convirtió en una leyenda. El poderío físico es otra de las cualidades que los une. También una mayor dificultad que sus compañeros de puesto para salir con la pelota jugada, pero eso lo aprendió uno y en ello está el otro. «Para el lateral podemos jugar con Mingueza, Araujo, con Eric [García]... Quizá Eric muchas veces entienda mejor que otros jugadores la salida de balón, pero Ronald nos está dando también mucho con pelota. Sin pelota ya lo conocemos: gana muchos duelos, corrige muchas cosas en defensa, tiene velocidad, agresividad... Pero con pelota cada vez elige mejor: pases a los interiores, al ‘’nueve’'. Es capaz de jugar donde lo pongamos, en Mallorca jugó hasta de lateral izquierdo», insistió el técnico.

Araujo fichó por el Barcelona en 2018 para formar parte del filial y un año después (6 de octubre de 2019) debutó en el primer equipo, con Valverde como entrenador. Lo hizo con mal pie porque entró en el minuto 73 de un partido contra el Sevilla y fue expulsado en el 86. El curso siguiente con Koeman y con las lesiones de los centrales fue teniendo continuidad y se ganó quedarse en el primer equipo e incluso ser titular. Su compatriota Luis Suárez le «acogió» en esos primeros momentos. Todavía le sigue mandando mensajes desde Madrid.

El propio Araujo ha reconocido que al principio tuvo problemas por eso que comentaba Xavi. «Este club tiene una filosofía muy diferente a otros. En el juego de posición la pelota me iba muy rápido. Cuando la iba a controlar se me iba, y yo me marchaba frustrado para casa y pensando: ‘’No puedo estar acá'’. Pero con trabajo y entrega en el día a día dije: ‘’Sí que puedo’'». Y lo está haciendo.