La inesperada reacción de Quique Setién al ser preguntado por Messi

Quique Setién, exentrenador del FC Barcelona en el final de la temporada 2019-20, hablará este jueves en Vamos. En el adelanto de la entrevista, se observa su reacción al ser preguntado por Messi: “Hay situaciones puntuales que son incómodas. De Messi prefiero no hablar”. Por ejemplo, Eder Sarabia sí se moja un poco más al respecto: “Yo al principio tuve muy buena relación con Messi, pero es verdad que luego se deteriora un poco por los resultados, porque la situación del club no era la mejor... Yo creo que él no estaba feliz del todo y luego fue su salida del Barça y todo eso”.

La única vez donde Quique Setién sí quiso hablar largo y tendido sobre Messi fue en una charla con Vicente del Bosque publicada en El País en noviembre de 2020: “Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo”.

Una de las frases que generaron más polémica en su día tuvo que ver con el Tata Martino. “Sé que si llamas al presidente, me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días”, explicaba Del Bosque. Por su parte, la respuesta de Setién fue contundente: “No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente”. El entrenador cántabro reconoció en enero de 2021 que no había cobrado: “Todavía no me han pagado, estamos a la espera”.