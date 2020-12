Lorenzo Serra Ferrer ataca a Quique Setién

Lorenzo Serra Ferrer ha hecho alusión al informe que Ángel Haro y José Miguel López Catalán le trasladaron sobre su persona y que propició su salida del Betis. El balear ha hecho alusión a Quique Setién, con el que chocó en su día.

“Me habla de un entrenador que manda, con perdón, a tomar por culo a la afición. Que dice que es verdiblanco de toda la vida, pero no es bético. O que dice que la afición del Huesca es mejor que la del Betis”, ha dicho Lorenzo Serra Ferrer sobre Quique Setién en Onda Cero. “Me da un poco de vergüenza que un vicepresidente que es un aficionado pueda escribir estas cosas”, ha añadido.

Ahora el balear exige cambios en el Betis: “Nada es eterno. Después de cinco años, el proyecto actual da muestras de agotamiento. Hay decisiones caprichosas. Los objetivos no deben ser tan mediocres. ¿Ser yo el presidente? No me veo capacitado para ser presidente del Betis. Eso son palabras mayores”.

Los palos de Lorenzo Serra Ferrer y del presidente de Las Palmas a Quique Setién

Al igual que Lorenzo Serra Ferrer, recientemente era Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, el que dejaba en mal lugar a Quique Setién: “A Setién le gusta el protagonismo, creo que no tiene mucho mérito decir lo de Messi cuando se ha ido del club, pero ya hizo lo mismo con Las Palmas y con el Lugo. Aunque eso no quita que sea un buen entrenador”.