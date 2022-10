Fichar gratis, la siguiente palanca de Laporta

El FC Barcelona está intentando planificar con el máximo tiempo posible la próxima temporada. Mateu Alemany está siguiendo una línea muy diferente a la de la actual campaña. Ahora, el objetivo principal es fichar a los jugadores que están libres: Íñigo Martínez, Diogo Dalot, Tielemans, Kanté o Gundogan son algunas de las opciones a coste cero, además de Leo Messi en el caso de que no renueve con el PSG. Operaciones como la de Lewandowski, a priori, no se van a repetir.

Según apunta Sport, Íñigo Martínez es el fichaje más avanzado de cara al próximo curso. Tanto, que ya estuvo cerca de incorporarse el pasado verano aunque finalmente las exigencias económicas del Athletic rompieron el traspaso. Ahora, el jugador no ha querido negociar con el club vasco y busca llegar a la Ciudad Condal.

Laporta ha dado la indicación de cubrir las dos posiciones claves que son la del lateral diestro y la del mediocentro, puesto que Sergio Busquets se marchará al terminar la temporada y expirar su contrato. Respecto a la posición de lateral, Diogo Dalot, acaba contrato pero el Manchester United tiene una opción de renovación unilateral por un año. En ese escenario no se descarta la vía Stephane Singo. De hecho, el club le ha tanteado. Otra de las opciones que se valoran desde las oficinas del Club es atar a Rashford que también termina contrato.

La operación salida no se queda atrás. Tres de los cuatro capitanes del equipo están señalados debido a su bajo rendimiento. El Barça ya no se esconde y la sentencia sobre los pesos pesado del vestuario es clara.

“Hemos activado unas palancas excepcionales mientras la Superliga no está en marcha, porque tenemos que avanzar. La primera fue la venda del 10% de los derechos de televisión de la Liga a Sixth Street por 25 años, con opción de recompra, que nos supone unos ingresos de 267 millones de euros. Pasados estos 25 años lo recuperaremos. Es algo que nos ha dado beneficios. No era suficiente y decidimos vender otro 25% de los derechos también a Sixth Street, con 400 millones de euros (667 en total). Pero la Liga nos llevó a activar la tercera palanca, porque no lo consideraba suficiente, y vendimos el 49% de Barça Studios a Socios.Com y Orpheus Media. Estamos especialmente satisfechos de esto. Nos ha permitido inscribir a todos los fichajes y tener una plantilla competitiva. Nosotros apoyamos la Superliga, que aportará soluciones será una competición igualada, sin ventajas solo para algunos y sin la distorsión de los clubes estado.”, comentaba Laporta hace unos días.