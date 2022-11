El arte de Sergio Ramos en la despedida a Piqué

Desde París, Sergio Ramos, homenajeó a su manera a Gerard Piqué tras el anuncio de retirada del central del Barça. “Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten `lo bailao¿, crack! ¡Disfruta de la vida!”, escribió Ramos en su espacio en Twitter.

Las despedidas al central azulgrana llegaron desde todos los ámbitos. El presidente del Barça, Joan Laporta, recordó que Piqué “forma parte del escudo” del club. “Gerard, además de los éxitos que ha conseguido, que lo ha ganado todo, forma parte del escudo del Barça. Será siempre una referencia”, dijo Laporta en declaraciones a Barça TV poco después de que el central anunciara su retirada como futbolista profesional en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El máximo mandatario azulgrana admitió que “en los últimos meses” había hablado con el central sobre la “posibilidad” de la retirada, si bien puntualizó que “por ser quien es” el club decidió “dejar en manos del jugador” esta decisión. Laporta calificó de “barcelonismo incontestable” la decisión del zaguero barcelonés y, sobre la organización de un acto de homenaje, precisó que la entidad está a “su disposición” para que este “proceso de retirada sea lo más culer posible”. “Lo que haremos es lo que Gerard quiera en el sentido de que se sienta cómodo”, agregó. Por último, el presidente de la entidad azulgrana señaló que el acuerdo de resolución del contrato del central, que expiraba en junio de 2024, “está en proceso de concretarse” y que el futbolista está en “disposición de ayudar al club”. “Gerard entiende perfectamente la situación del club con respecto al ‘fair play’ y la masa salarial deportiva. Hay una gran disposición por parte del jugador de ayudar al club”, concluyó.

Fernando Hierro, ex defensa central y capitán del Real Madrid y de la selección española, aseguró que la retirada de Gerard Piqué es “una gran pérdida”, ya que le ha dado “una barbaridad” al fútbol español al ser un jugador de “primer nivel mundial”. “Es una gran pérdida. Primero, mandarle un abrazo muy grande. Él sabe el cariño y respeto que ha tenido por mi parte. Para mí, Sergio Ramos y él han sido los dos mejores centrales del mundo. Respaldar su decisión... Él sabrá por qué la ha tomado y quiero mandarle todo mi apoyo y cariño”, dijo en antes de la presentación de la exclusiva “Colección de Monedas de Oro y Plata Fernando Hierro” impulsada por la empresa Rosland Capital. “Si nos ponemos a sumar todo lo que Gerard le ha dado al fútbol español, es una barbaridad. Ha sido un primer nivel mundial. Tengo que respetar su decisión. Me duele no seguir viéndole jugar porque tiene unas condiciones tremendas. Pero si ha tomado esa decisión, hay que respetárselo”, completó.