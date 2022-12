Luis Enrique lo vuelve a hacer: su respuesta a una pregunta sobre Gavi y el Rey

Ni una derrota contra Japón, que tan mal sabor de boca dejó en España, ha hecho que Luis Enrique abandone a sus aficionados en el Twich. Volvió a responder sin tapujos a todo aquello que le preguntaron: desde el partido contra Japón hasta Gavi y el rumor de que la princesa Leonor es fan suyo. Le preguntan a Luis Enrique por el Rey y responde con muchísimo humor porque en Twich se siente relajado y feliz. ”No me imaginaba esto de ninguna manera pero la conexión con vosotros ha sido una sorpresa. Hasta ahora recibíais la información que os daba la prensa y ahora os la doy yo. Hace muchos años que soy criticado pero no pasa nada. No pretendo gustar a todos y eso lo tienen que saber todos los jóvenes que me siguen: todos tienen defectos. Hay que quererse a uno mismo y el resto vendrá solo”.

“Superar la fase de grupos nos da tres streamings más”, aseguró nada más comenzar. !Comentábamos que era el partido más difícil para nosotros, te servían muchos resultados y a lo largo de los 90 minutos sucedieron un montón de cosas. La primera parte nos adelantamos y no tuvimos casi ningún problema. Pero cuando un equipo no tiene nada que perder, en 10 minutos Japón nos hizo dos goles un poco como ante Alemania”, describió. Volvió a repetir que no sabía que España estuvo eliminada: “Llegamos a estar tres minutos fuera de octavos, ni fui consciente de ello, no se consideró en el banquillo conveniente decírmelo. Perdimos, pero creo que el equipo estuvo a la altura de lo que buscamos, ir a por el partido, a por el empate e intentar ser primeros pese a las dificultades que podía traer en el futuro. Nadie ha ganado los tres partidos, la igualdad impera y cada vez las selecciones son más equilibradas”.

No dio pistas del encuentro contra Marruecos: “No la tengo pensada. Al acabar el partido dices, que siga este que ha estado bien, cambio a este... pero hoy hemos visto a Marruecos, hemos buscado dónde podemos conseguir generar situaciones más favorables y es la suma de bastantes cosas. Valoramos el estado de forma actual y cómo entrenan, algo que no podéis ver y los periodistas tampoco, porque solo están los primeros 15 minutos”. En esos enternamientos, usa el famoso andamio: “Empezó en Vigo, que teníamos una montaña en A Madroa y veíamos desde allí los entrenamientos. Nos pusieron un andamio y ahora tengo dos, mañana los usaremos”.

También ha contestado a cosas personales: “Ahora uso mucho Telegram, Instagram y Twitter. Cada día intento colgar la actualidad porque queda como recuerdo de lo que está siendo el Mundial porque luego imagino que volveré a mi estado de ermitaño”. O que le gustaría tener gallinas: “Tenía cinco perros y se me murieron dos así que ahora solo me quedan tres pero son muy buenos. Recomiendo, si tenéis espacio, los Rodhesian que son unos perros muy atléticos. Y ahora quiero tener gallinas”.

Le han preguntado por la porra de la selección sobre el Mundial: “La porra del vestuario la va ganando Gavi, segundo va Toscana (nutricionista) y tercero voy yo, cosa que me enorgullece. Ya enseñaré la clasificación”

Entonces le han repreguntado si quizá se la hace el Rey, aludiendo a que la Princesa Leonor es fan de Gavi: “«Si se la ha hecho el Rey, es que sabe mucho de fútbol porque va líder el tío, destacado y desde hace tres días», ha contestado partiéndose de risa el entrenador.