El mejor momento de Xavi

Cuando Jorge Valdano dijo que el fútbol es un estado de ánimo quizá le faltó añadir que los estados de ánimo en el fútbol pueden cambiar mucho de un día para el otro. Un resultado es suficiente para que se pase del blanco al negro, Xavi lo sabe y por eso después de ganar la Supercopa de España afirmó que ahora le tocaba a él convencer a sus jugadores de que no bajaran el ritmo, de que había que seguir en Copa del Rey, en Liga... En el primer torneo le hicieron caso y sus futbolistas superaron al Ceuta con mucha solvencia y profesionalismo. En el de la regularidad espera esta tarde el Getafe en el Camp Nou, para rematar la semana. “Ahora es muy fácil poder relajarse y hay que evitar eso”, opina.

🔊 Xavi: "Hay que evitar relajarse. Tenemos que mantener la exigencia, porque si no lo hacemos no podremos conseguir más éxitos" pic.twitter.com/xsGp9DJoqm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2023

El entrenador azulgrana está en su mejor momento desde que regresó al equipo de su vida para sentarse en el banquillo. Xavi reconoce en el documental de Movistar sobre Van Gaal que le estresa ser técnico del Barcelona. Con su llegada, para sustituir a Koeman, parecía que se iban a solucionar todos los problemas porque se recordaba lo que hizo como jugador, pero no era fácil y la verdad es que apenas había dirigido al Al-Sadd en una liga menor como la de Qatar. No era la apuesta principal de Joan Laporta, pero sí fue un fichaje tan icónico que podía acallar las críticas que había alrededor del Barça. El presidente pasó de decir que Xavi necesitaba «un poco más de recorrido» y lo que requería el club era «experiencia», en febrero de 2021, cuando todavía era candidato; a contratarlo en noviembre de ese mismo año. Catorce meses después y con la Supercopa ya en el bolsillo, el máximo mandatario culé aseguró en Movistar: «Xavi tiene conocimientos, personalidad, un estilo genuino de jugar a fútbol... Nos expresamos de esta manera jugando a fútbol y Xavi es uno de los exponentes. Estamos muy orgullosos del entrenador y de todo su staff. Se lo toma todo con mucha pasión».

“El gol es culpa de Xavi...”

Lo más importante que puede tener un entrenador, más allá de sus ideas, es que sus jugadores se crean todo lo que les dice, y ahí está ahora Xavi. El Barcelona derrotó al Atlético en el Metropolitano sufriendo mucho y con un solitario tanto de Dembélé. «Xavi siempre me dice que llegue más al área y chute, que tome riesgos, que me atreva en el uno contra uno... Me siento cada vez más cómodo arriba, por lo que Xavi tiene culpa en el gol de hoy», afirmó Pedri, autor de la jugada que desmontó el planteamiento del Atlético en un partido en el que los azulgrana cambiaron su dibujo habitual para colocar a cuatro centrocampistas. «El míster ha planteado el partido muy bien», dijo Gavi después de la final de la Supercopa, en la que fue nombrado MVP tras una fenomenal actuación culminada con un gol y una asistencia.

Los futbolistas ven que lo que hablan antes del partido sucede después durante el mismo y como los resultados están acompañando todo es felicidad en estos momentos en el Camp Nou.