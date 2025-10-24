Flick no se sentará en el banquillo del Bernabéu

El Barcelona ha confirmado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso de apelación presentado para revocar la sanción de un partido a su entrenador, Hansi Flick, quien no podrá sentarse este domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu para dirigir a su equipo en el Clásico.

De esta manera será su ayudante, Marcus Sorg, quien dirija al equipo catalán en el estadio madridista y también quien ofrezca la conferencia de prensa en la previa del partido, este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper.

El TAD ha ratificado la decisión del Comité de Apelación, que ya había desestimado las alegaciones presentadas por el club azulgrana, en las que solicitaba dejar sin efecto la doble amonestación que vio el entrenador alemán en los minutos finales del encuentro ante el Girona y que le supuso la expulsión por parte de Jesús Gil Manzano.