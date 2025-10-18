El feo gesto de Flick tras el gol de la victoria de Araujo ante el Girona

Hansi Flick se tiraba de la camiseta con rabia después de que Gil Manzano le enseñara la segunda amarilla y la roja. Expulsado por protestar un fuera de banda, que el alemán consideraba que era a su favor porque había tocado en Stuani. No lo vio así el juez de línea y el alemán no pudo contenerse. Ha ido a protestar al cuarto árbitro y se ha ganado una roja. El Barcelona no conseguía el gol del triunfo ante el Girona, que se defendía con todo. Solo cuatro minutos de añadido y muchos nervios ante la posibilidad de dejarse otros dos puntos tras la derrota en Sevilla.

Pero entonces ha aparecido Araujo, en un desmarque dentro del área, un movimiento de delantero centro que ha acabado con un remate cruzado que ha dado los tres puntos a los azulgrana y ha liberado a Flick.

El técnico del Barça estaba fuera del banquillo tras su expulsión, pero las cámaras le han captado celebrando el tanto y haciendo un corte de mangas, no se sabe si dirigido a Gil Manzano o al aire. En realidad, en su reacción hace dos cortes de manga.

Sea como sea, el caso es que Flick no va a poder sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico del domingo día 26 de octubre.

"No iba dirigido a nadie, ha sido un partido de mucha tensión, hemos gastado mucha energía y el gesto ha sido el resultado de mis emociones, nada más", explicaba el entrenador culé en Dazn.