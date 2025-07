El papelón del Barça: el equipo ahora sí que viajará a Japón

El culebrón desde que ayer el Barça anunciara que suspendía la gira por Japón parece estar en vías de resolución. Según "Jijantes", el Barça sí emprenderá la gira por el país nipón y resta por confirmar si se va esta misma tarde o lo hace a primera hora de mañana. La plantilla de Hansi Flick se entrenó en la Ciudad Deportiva y está a la espera de la confirmación definitiva del desplazamiento que se puede confirmar de forma inmediata. Todo apunta que el grupo Rakuten podría haber sido clave en la operación, ya que habría asumido el coste económico, según "Jijantes".

El club decidió anular en la tarde de ayer el desplazamiento alegando un «incumplimiento contractual grave» por parte del promotor japonés, Yasuda Group. El viaje tenía como evento central un partido contra el Vissel Kobe, el que fuera equipo de Andrés Iniesta, en Tokio.

Según fuentes oficiales del Barcelona, la empresa encargada de organizar el evento en Japón no realizó los pagos acordados en el contrato, lo que puso en entredicho la viabilidad del viaje desde el punto de vista económico. Aunque no se ha revelado públicamente el importe exacto adeudado, que podría rondar entre los cinco y los ocho millones, representaba una parte crítica del acuerdo firmado. Además de cancelar el viaje, el Barça emitió un comunicado en el que lamentó profundamente los inconvenientes generados a los miles de aficionados japoneses que esperaban con entusiasmo la llegada del equipo. La visita no sólo tenía un componente deportivo también conllevaba una fuerte carga simbólica y comercial, especialmente tras el paso de leyendas como Iniesta y Bojan por el fútbol nipón, lo que ha aumentado el arraigo del Barça en el país asiático.

Más allá de las consecuencias económicas, que incluyen la pérdida potencial de hasta 20 millones de euros en ingresos proyectados, la cancelación generó una nueva polémica que afectaba directamente a la imagen del club. Algunos sectores calificaron el episodio como otro síntoma del desorden institucional permanente que atraviesa el Barça.

Esta no era la primera vez que los planes del club azulgrana para su gira de pretemporada se veían alterados. Con una situación económica todavía delicada y múltiples frentes abiertos, el Barça se enfrenta a dificultades logísticas para cerrar acuerdos internacionales que le permitan generar ingresos sin poner en riesgo su imagen o estructura deportiva. En este caso concreto, la falta de garantías financieras por parte del promotor japonés parecían hacer imposible sostener el calendario pactado.

El club mantiene los planes para continuar con la segunda etapa de la gira asiática que se centrará en Corea del Sur. Allí hay planificados dos partidos, frente al FC Seoul y el Daegu FC, programados para el 31 de julio y el 4 de agosto, respectivamente. Sin embargo, fuentes internas del Barça han explicado que no darán el visto bueno definitivo hasta que la empresa promotora surcoreana, D‑Drive, formalice nuevas garantías que aseguren el cumplimiento total del contrato.

Desde Corea, D‑Drive ha querido distanciarse de toda la polémica vinculada con Japón. En un comunicado, la empresa dejó claro que no tiene ninguna relación con Yasuda Group y subrayó que su compromiso con el Barça se mantiene firme. «Estamos sorprendidos por lo ocurrido en Japón, pero garantizamos que todos los aspectos logísticos y contractuales en Corea del Sur están asegurados», indicó un portavoz de la empresa organizadora.