La FIFA presenta la pelota del Mundial 2026: un chip con inteligencia artificial que decidirá más que los árbitros

La ciudad alemana de Herzogenaurach fue el escenario elegido para presentar Trionda, el balón oficial del próximo Mundial de Fútbol que reunirá a tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Más que una herramienta de juego, Trionda se presenta como un símbolo de unión intercontinental, diseñado para reflejar la colaboración entre estas naciones.

Su diseño va más allá de lo estético. Cada uno de sus cuatro paneles cuenta una historia visual: los colores rojo, azul y verde se entrelazan en un triángulo central que representa la conexión entre los países organizadores. Además, elementos icónicos como la estrella estadounidense, la hoja de arce canadiense y el águila mexicana están grabados en relieve sobre una superficie mate que aporta textura y profundidad.

Desde el punto de vista técnico, Trionda incorpora costuras profundas y líneas en relieve que garantizan una estabilidad aerodinámica superior, mejorando la precisión en cada jugada. Pero el verdadero salto tecnológico lo marca su chip integrado, capaz de enviar datos en tiempo real al sistema VAR. Esta innovación permitirá evaluar con mayor exactitud jugadas complejas como fueras de juego o toques dudosos, apoyándose en inteligencia artificial.

La evolución de los balones mundialistas, desde los primeros modelos de cuero hasta los actuales con sensores inteligentes, encuentra en Trionda su máxima expresión. No es solo un balón: es una declaración tecnológica, una pieza que celebra el progreso científico aplicado al deporte y la cooperación internacional.

La elección de Herzogenaurach como sede de presentación no fue casual. Reconocida por albergar marcas deportivas globales, la ciudad se convierte en el escenario ideal para mostrar un balón que promete escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Trionda se perfila como el protagonista silencioso de cada partido: un balón que une continentes, impulsa la innovación y redefine lo que significa jugar al fútbol en el siglo XXI.