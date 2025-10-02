Este es el delantero que podría ser el arma secreta de España en el próximo Mundial

Con apenas 21 años, Etta Eyong se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga EA Sports. El delantero del Levante UD, nacido en Douala (Camerún), ha deslumbrado con su capacidad goleadora: cuatro tantos en seis partidos, uno cada 69 minutos sobre el césped. Su irrupción ha despertado el interés de la Selección Española, que podría convertirlo en una de sus apuestas más audaces para el próximo Mundial de 2026.

Eyong, internacional con la sub-23 de Camerún, aún no ha debutado oficialmente con la absoluta, lo que le permite optar por otra federación. Según fuentes cercanas al jugador, ya ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española, lo que abriría la puerta a una futura convocatoria con La Roja.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue de cerca su evolución. Su perfil encaja con el nuevo modelo de selección: joven, explosivo, con experiencia en la élite y capacidad para marcar diferencias. Además, su incorporación tendría un valor estratégico: evitaría su participación en la Copa África, torneo que suele condicionar a los clubes europeos por las bajas en plena temporada.

El entorno del jugador mantiene la cautela. Eyong ha expresado públicamente su deseo de representar a Camerún, pero no ha cerrado la puerta a España. Mientras tanto, sigue centrado en su rendimiento con el Levante, donde ha sido clave en los esquemas de Julián Calero.

Por ahora, el tablero está abierto. Camerún y España deben mover ficha. Y Etta Eyong, con su talento y proyección, podría convertirse en el arma secreta que nadie vio venir.