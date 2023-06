Fin del juicio a "Baby diablo", la acosadora de futbolistas: los detalles del aterrador hostigamiento y la pena que cumplirá

Orla Melissa Sloan es la protagonista de una escabrosa historia que ha sacudido el fútbol inglés durante meses. La influencer ganaba 60.000 euros al año solo por comer desnuda gominolas de cerditos antes de comenzar una aterradora campaña de acoso contra las estrellas de la Premier League, ahora ha sido juzgada. Sloan, de 22 años, acosó a la estrella del Chelsea Mount, de 24, así como a Ben Chilwell, de 26, y a Billy Gilmour, de Brighton, de 21, a medida que aumentaba su obsesión. La influencer, que tiene 81.000 seguidores en Instagram, bombardeó a las estrellas con persistentes llamadas y mensajes hasta convertir su vida en un infierno.

Sin embargo, Sloan, a quien se vio de fiesta en Marbella el pasado domingo, se ha salvado de la cárcel en la sentencia dictada por el Tribunal de Magistrados de Westminster. Según adelanta The Sun, la joven ha evitado la pena de prisión que podría haber sido de hasta 10 años y a cambio deberá abonar una suma de dinero a los futbolistas que acosó. Pesa sobre ella una pena de 12 semanas de prisión suspendida y tendrá que repartir unos 1500 dólares entre los afectados para pagar los costos del proceso judicial. Deberá hacer una rehabilitación de 30 días y sumar 200 horas de trabajo no remunerado. La modelo también recibió una orden de alejamiento que le impide contactar al trío de futbolistas. La presidente del Tribunal, Alison Gowman, argumentó que la campaña de acoso fue “sostenida y deliberada”.

Orla Melissa, como se hace conocer en su perfil de Instagram (producto de esta noticia la cantidad de seguidores ascendió a 92 mil), suele generar furor en las redes sociales por sus fotos en ropa interior o traje de baño. Llegó a vender su material en una aplicación llamada Fanvue, plataforma similar a la de Only Fans. Al ver las sumas de dinero que podía llegar a ganar, decidió abandonar su trabajo en un local de ropa y volverse en las redes sociales.

Un acoso brutal

Sin embargo, todo dio un giro en una fiesta en la que fue invitada por Ben Chilwell. Sloan comenzó a conversar con el defensa del Chelsea Chilwell en Instagram antes de ser invitada a la fiesta en su casa. La joven se fue a la cama con su compañero Mount, pero el centrocampista decidió cortar la relación tras hablar “esporádicamente” durante unos seis meses. “El fiscal Jason Seetal dijo que se mantuvieron en contacto durante unos seis meses antes de que Mount decidiera que la relación no iba a progresar”, contó el Daily Star.

Sloan bombardeó al jugador de 24 años con mensajes y cambió su número 21 veces mientras él continuaba bloqueándola. Incluso le envió una captura de pantalla de ella pagando 15 euros por un nuevo número junto con el mensaje: "Ya no compraré comida para poder obtener más números".

La influencer le dijo a Mount: "Debes disculparte o desbloquearás un nuevo personaje: "Devil Baby ( "la bebé del diablo"). Entonces el jugador comenzó a asustarse y a temer que ella apareciera en el campo de entrenamiento de Chelsea para verlo.

También bombardeó implacablemente a Gilmour, ahora de Brighton, con mensajes sobre Mount y creó otra cuenta de Instagram, DevilBaby_10, para crear collages "ficticios" de Chilwell con otras mujeres, antes de etiquetar a sus amigos y familiares en las publicaciones.

Mientras tanto, Gilmour se vio obligado a eliminar a todos sus amigos y familiares de Instagram para que no pudiera contactarlos. “No he podido dormir y he tenido que tomar pastillas para conciliar el sueño, lo que ha afectado mi rendimiento”, declaró el futbolista.

La influencer confesó ante el Tribunal de Magistrados de Westminster haber acosado a Mount “entre el 19 de junio de 2022 y el 28 de octubre y a Gilmour el 10 de septiembre de 2022 y el 28 de octubre. Orla también se declaró culpable de acosar a Chilwell sin violencia entre el 20 y el 29 de octubre”, informó el Daily Star. La defensa de la joven alega aislamiento y adicción a las redes sociales. Ahora los futbolistas tratan de dejar atrás la pesadilla.