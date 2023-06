Final de la Nations League: Croacia - España, resultado, resumen y goles

Partido duro, digno de una final entre dos selecciones muy diferentes. Croacia con el mismo bloque desde hace muchísimos años y sabiendo que enfrente tenían a una España que no es la de antes. El juego fue tenso y las ocasiones prácticamente no llegaron en la primera mitad, en la que los españoles fueron mejores al inicio, pero los croatas tuvieron un tramo final donde presionaron más. En la segunda parte el dominio balcánico se acrecentó, llegando con facilidad al área rival sobre todo por la banda izquierda de un Perisic imperial, pero eran incapaces de crear peligro. Peligro si que creó España en los minutos finales con la entrada de Ansu Fati y Joselu, pero tampoco pudieron romper la igualdad, pese a el extremo del Barça tuvo una ocasión clara, en la que Perisic sacó su disparo sobre la línea de gol. En la prórroga, con ambos equipos muy cansados España fue mejor, pero se mantuvo el cero a cero hasta los penaltis. Desde los once metros ambos equipos estaban perfectos, hasta que Majer se encontró con Unai Simón en el cuarto penalti. Laporte fue a cerrar el torneo, pero se estrelló en el larguero su disparo. El broche lo puso Unai con una estirada histórica al disparo de Petkovic, y para darle el trofeo a España, Dani Carvajal marcó un penalti a lo 'panenka' que recordó al mejor Sergio Ramos. Con esto España consigue un nuevo título internacional, la primera Nations League de su historia.