La foto "fake" de Ferrán Torres que se ha vuelto viral: "Desbloquéame Sira"

Ferran Torres anotó ante el Shakhtar Donetsk su quinto gol de la temporada. El 'tiburón', que sigue en racha, aprovechó un rechace tras un remate de Fermín a la madera. El tanto, que sirvió para abrir el marcador y acercar al Barça a octavos de final de la Champions, tuvo una dedicatoria muy especial.

Cuando, tras la revisión del VAR, el gol subía finalmente al marcador, el futbolista buscó las cámaras para mostrar el mensaje que llevaba en su camiseta interior. "Este es para tí, abuela", se podía leer escrito en negro sobre su camiseta de color rojo. La abuela del jugador había fallecido horas antes el encuentro y Ferran quiso rendirle un emotivo tributo dedicándole un importante gol que sirvió para abrir el camino del triunfo ante el conjunto ucraniano.

Sin embargo, no ha sido este gesto de Ferrán lo que llamaba la atención en redes, sino una foto "fake" modificada que no tardaba en volverse viral. Un mensaje publicado por una "cuenta parodia" que simula ser el perfil de "Tiempo de Juego" enloqueció en segundo a los usuarios de "X", antes Twitter. En la imagen, el mensaje mostrado era radicalmente distinto y hacía alusión a su reciente ruptura con Sira, la hija de Luis Enrique, y cuya relación acaparó la atención durante la pasada temporada. "SIRA DESBLOQUÉAME POR FAVOR’. El mensaje que enseñó Ferran Torres en su camiseta en la celebración del 1-0 ante el Shaktar. Mensaje a Sira Martinez (hija de Luis Enrique), expareja del jugador desde el pasado mes de julio" se podía leer en el mensaje publicado junto a la foto trucada del delantero culé.

El mensaje corrió como la pólvora, acumulando más de 25.000 "likes" y centenares de comentarios. El jugador no tardó en reaccionar y tras acabar el encuentro colgó una foto con el mensaje real en valenciano a su abuela fallecida.

No es la primera vez que sus relación con Sira es objeto de mofas o memes en redes sociales. También fue viral su "S" realizada con las manos para celebrar sus goles.

Y que la relación de Ferran Torres y Sira Martínez, hija de Luis Enrique, colocaron al jugador en la diana desde que regresó a España desde la Premier. Ser el yerno del seleccionador, para el que era un titular fijo antes y durante el Mundial y provocó multitud de comentarios contra el jugador. De hecho, fue muy sonado, cuando en pleno Mundial de Qatar 2022, en uno de los directos por Twitch de "Luis Padrique" le preguntaron "si Busquets era la prolongación en el campo de Vicente del Bosque, ¿cuál es la tuya?", a lo que el asturiano respondió bromeando que "hombre, la mía es muy fácil: el señor Ferrán Torres, que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza jajaja".

También recibió multitud de críticas por no estar a la altura de las expectativas en el club blaugrana, al que le costó 55 millones de euros más diez en variables. Curiosamente, ahora, los aficionados achacan a su ruptura con Sira su excelente nivel de juego.