La frase de Carlo Ancelotti sobre los lanzadores de penaltis del Real Madrid tras perder contra el Valencia

Tras la derrota del Real Madrid frente al Valencia, Carlo Ancelotti se mostró visiblemente contrariado por el resultado. El técnico italiano reconoció las dificultades en la lucha por el campeonato: "Es mucho más complicado pelear por LaLiga, pero hay que hacerlo bien hasta el final, tenemos menos opciones después de este partido, pero hay que pelear hasta el último encuentro".

El entrenador madridista destacó especialmente la falta de eficacia en momentos clave del encuentro, apuntando directamente a los lanzamientos desde el punto de penalti: "Ha sido una temporada complicada para los lanzadores de penalti. Han fallado los tres, he intentado darle confianza y ha fallado también este". Después le preguntaron si, visto lo visto, iba a cambiar de lanzador: "Ya veremos", aseguró.

"La recuperación del balón"

Pese al resultado adverso, Ancelotti consideró que el problema no radicó en el juego del equipo ni en el estado físico de los jugadores: "No es una cuestión de fútbol ni de estado físico, hemos creado muchas oportunidades, hemos estado cerca de marcar goles. Puede que nos haya faltado efectividad y en la recuperación de balón, pero para marcarnos gol, no necesitan mucho. Al final hemos arriesgado y nos han ganado en una contra".

Al profundizar en el análisis táctico, señaló el desequilibrio en las transiciones defensivas como uno de los factores determinantes: "Yo creo que lo hemos hecho bien a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo se podía hacer mejor, no tanto en los ataques del Valencia, como en la recuperación del balón".

En cuanto al rendimiento individual, especialmente sobre Vinicius, aseguró que el brasileño permanece inmune a la presión mediática: "A Vinicius no le afectan las críticas, puede jugar bien o mal, pero siempre intenta darlo todo".

"No es un problema de actitud"

Por último, Ancelotti negó rotundamente que la actitud fuera un problema en este encuentro: "No es un problema de actitud. Hemos tenido derrotas merecidas, pero esta no lo es. No ha faltado la actitud hoy". Consciente de las consecuencias del partido, reconoció la pérdida de una valiosa oportunidad para acercarse al título liguero, aunque mira ya al siguiente compromiso europeo: "Hemos perdido oportunidad de pelear LaLiga con contundencia, el partido contra el Arsenal va a ser distinto, vamos a necesitar más eficacia y ser más sólidos".

Finalmente, el técnico italiano resumió su frustración señalando los elementos decisivos del encuentro: "Pequeños detalles nos han condenado: el penalti, el balón parado y el gol anulado. El Valencia ha hecho su partido, pero honestamente merecíamos ganar este partido. Nadie duda de esto".