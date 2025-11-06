El futbolista español que inspira al primer alcalde musulmán y millennial de Nueva York: ¡El capitán perfecto!

El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, no esperó ni un minuto para lanzar un mensaje directo al presidente Donald Trump tras su victoria el pasado martes. En un discurso lleno de energía, el político de 34 años -primer musulmán y primer millennial en liderar la Gran Manzana- se presentó como la cara de una nueva era progresista en la ciudad. “Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, dijo Mamdani ante miles de seguidores.

Mamdani, un socialista demócrata nacido en Uganda de padres indios, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, en una de las contiendas más sorprendentes de los últimos tiempos. Cuomo, que intentó volver a la política tras su escándalo de acoso sexual, terminó siendo víctima de su propio historial y del apoyo incómodo de Trump en los últimos días de campaña. El nuevo alcalde basó su campaña en propuestas muy concretas para hacer que la ciudad “sea habitable de nuevo”: congelar los alquileres, ofrecer autobuses gratuitos, abrir supermercados municipales y aumentar la protección laboral.

El fútbol como inspiración

Pero además de la política Mamdani tiene otra pasión que le ha servido de inspiración en sus carrera hacía la alcaldía: el fútbol. Para él, el fútbol forma parte de su historia. Por lo tanto, cuando habla de este deporte, no lo hace solo como aficionado, sino como alguien que cree que refleja la sociedad misma.

Una afición que le llevó en septiembre a lanzar una petición llamada «Basta de avaricia» . Esta petición solicitaba a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que revirtiera su política de precios dinámicos para la Copa Mundial masculina de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del próximo año. También pedía a la FIFA que restableciera un límite a la reventa de entradas para el torneo y que reservara el 15 % de las entradas con descuento para residentes locales.

Más que un deporte una creencia

Creció lejos del bullicio de Nueva York, en Uganda, donde el fútbol de fin de semana llenaba de alegría todos los hogares. Además, su pasión por un equipo de Inglaterra comenzó a destacar por encima de todos los demás: el Arsenal. Para Mamdani, ser hincha del Arsenal no es solo una cuestión deportiva. Es un sistema de creencias. "Tenía imanes de los Invencibles (el equipo del Arsenal que ganó la Premier League 2003-04 sin perder ninguno de los 38 partidos) en mi nevera" ha revelado en más de una entrevista.

Su disciplina, belleza y ritmo de ataque lo cautivaron desde niño como también lo hicieron el carácter de sus jugadores y los principios de su entrenador favorito Arsène Wenger. Además, ese entrenador formó sus equipos basándose en la inteligencia y el respeto, en lugar del poder y el dinero. Mamdani admiraba eso profundamente.

"Me recuerda que el liderazgo puede ser amable, que el éxito puede provenir de la paciencia y la fe. Además, me enseñó a valorar el esfuerzo colectivo, algo que ahora intento aplicar en la política", declaró en una entrevista en The Guardian.

Mamdani, en la Copa Keffiyeh en Astoria Park, un torneo de fútbol benéfico Instagram

Así, el fútbol se convirtió en un maestro silencioso en su vida y subraya que los valores que aprendió viendo a su equipo siguen guiando sus decisiones hoy en día. A menudo compara su resiliencia con su propia trayectoria electoral, calificándola de “un Leicester City de campañas”.

Confiesa que jugadores de aquella época como Kanu, Lauren, Kolo Touré y Emmanuel Eboué le habían hecho enamorarse del fútbol pero además ha revelado la admiración por un futbolista español que le ha servido de inspiración para ejercer su liderazgo.

Zohran Mamdani solo organizó dos eventos públicos importantes en la recta final de la campaña para las elecciones a la alcaldía de Nueva York del 4 de noviembre, y uno de ellos fue un torneo de fútbol, el Cost of Living Classic."¡Por fin un alcalde Nueva York que ama el fútbol tanto como nosotros!" exclamó Christian Polanco el conductor del evento.

El capitán perfecto

Durante el torneo, Mamdani fue entrevistado sobre su afición futbolera. Cuando le preguntaron quién era su jugador favorito, respondió sin dudar: “Thierry Henry.” ¿Su equipo favorito? “El Arsenal”.

Pero el alcalde dio algunos detalles más con un guiño a un futbolista español. Así, reveló que su capitán perfecto sería Cesc Fàbregas, su entrenador favorito es Arsène Wenger, su jugador histórico predilecto, Ronaldo Nazario, y su mascota preferida, Gunnersaurus.