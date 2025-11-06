Siga la mesa redonda "Colesterol y diabetes: un riesgo que no podemos ignorar"

El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para concienciar sobre el impacto de esta patología en la salud de las personas. En este escenario, LA RAZÓN celebra la mesa redonda titulada "Colesterol y diabetes: un riesgo que no podemos ignorar".

Con el objetivo de divulgar sobre la importancia del control de la diabetes y del colesterol en pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica, el suplemento A TU SALUD, en colaboración con Daiichi Sankyo, reúne a Ignacio Bernabéu Morón, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), y a Manuel Botana, miembro del Grupo de Lípidos y Riesgo cardiovascular de la SEEN y de la Sociedad Española de Diabetes.