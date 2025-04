Un futbolista italiano implica a Morata en la trama de los relojes de lujo: "Me los consigue Álvaro"

El italiano Nicolo Fagioli, centrocampista del Fiorentina investigado por participar en una red de apuestas ilegal, instó a varios de sus amigos cercanos y compañeros de profesión a dejarle dinero para hacer un negocio de reventa de relojes de lujo con el español Álvaro Morata, que no figura entre los investigados.

La intención de Fagioli era ganar dinero rápido para saldar su deuda por el juego. "Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él", fue uno de los mensajes interceptados por las autoridades y publicado este lunes por 'La Gazzetta dello Sport'.

Fagioli está siendo investigado por la Fiscalía de Milán (norte) junto a una docena de jugadores por haber participado en una red ilegal de apuestas entre 2021 y 2023. En octubre de ese último año recibió una sanción deportiva de 7 meses sin jugar por haber apostado a partidos de fútbol, algo prohibido por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La investigación al resto de jugadores, entre los que se encuentran Leandro Paredes, Ángel Di María o Junior Firpo, nació de conversaciones telefónicas extraídas de los móviles del propio Fagioli y de su compatriota Sandro Tonali, que también fue sancionado deportivamente, aunque con 10 meses de castigo. A raíz de esta investigación y de los chats privados de Fagioli se descubrió la gigante deuda del futbolista internacional italiano, que llegó a los casi 3 millones de euros, tal y como desveló 'Repubblica'.

Fagioli, desesperado por saldar la deuda y bajo las amenazas de los jefes de la red ilegal, que le obligaron también a ser una suerte de reclutador de jugadores para que apostaran, recurrió a sus compañeros del Juventus, amigos cercanos y excompañeros del Cremonese para recaudar dinero para poder pagar. A algunos de los que pidió dinero les mencionó el nombre de Morata, aunque no está comprobado que dijera la verdad. El capitán de la selección española no figura entre los investigados.

"Por favor no lo cuentes porque si Álvaro se entera de que lo hago o que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más. Ellos (joyería) no ganan dinero con esto, pero lo hacen porque Álvaro y yo les damos publicidad por ahí", le explicó en un mensaje de audio a Gianmaria Zanandrea, excompañero en la cantera de la 'Juve', tal y como publicó 'Eurosport'.

En total, Fagioli llegó a reunir cerca de 600.000 euros. Entre los nombres más destacados de las 31 personas que dejaron dinero figuran los de Federico Gatti (Juventus) y Radu Dragusin (Tottenham), aunque el más llamativo es el de Federico Luciani, árbitro asistente de Serie A, que le prestó 73.000 euros.

El colegiado hizo un total de ocho transferencias en 2022 por valor de 73.000 euros a la joyería 'Elysium', que era la tapadera de los futbolistas para saldar sus deudas. Simulaban una compra de un reloj o joyas de lujo, pero solo dejaban o transferían el dinero y se quedaban con la factura, mientras que el producto se mantenía en la tienda; o pagaban el doble por cualquier producto y, en ese caso, sí lo retiraban.

Muchos de los que le dejaron el dinero sin saber el motivo real por el que Fagioli lo necesitaba empezaron a exigirle que lo devolviera: "Espero hasta el lunes, me has roto las pelotas.... Me dijiste que tu padre lo necesitaba y te lo di de inmediato", le espetó su compatriota Caleb Okoli, con el que coincidió en el Cremonese. Fagioli jugó durante algo más de una temporada con la 'Juve' bajo la presión de las amenazas de los gestores de la red de apuestas. "Haré que dejes de jugar. Incluso te quitaré el bolígrafo para firmar contratos porque eres un mierda", le dijo 'Nelly', uno de ellos.

De hecho, durante esa época, a principios de 2023, dejó una imagen que se hizo viral al cometer un error ante el Sassuolo que supuso la derrota de los suyos. Fue sustituido y rompió a llorar en el banquillo, en lo que en un principio se achacó al error y que, sin embargo, como después confesó el propio futbolista, fue por la presión de las deudas. En cualquier caso, en lo que refiere a los futbolistas investigados, al ser una red de apuestas ilegal -salvo que se demuestre que apostaron en partidos de fútbol- no recibirán sanción deportiva, aunque sí podrían recibir una penal.