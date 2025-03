El futbolista que comparte vestuario con el hermano de Bellingham y rechazó a Francia para jugar con España

No hay día que no conozcamos el caso de un futbolista nacido en España que decida dar calabazas a La Roja. El rechazo dePablo Maffeo, defensa del Real Mallorca, a jugar con España se ha convertido en unos de los asuntos más comentados de los últimos días

El jugador de 26 años, nacido en Sant Joan Despí, Barcelona, tiene la peculiar situación de ser elegible para representar a tres países: España, Italia y Argentina. "Lo he dicho muchas veces, con España no iría. Antes jugaría con Italia al 100%", ha sentenciado.

Pero su caso no es único. Desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos no hay día en el que no salga a la luz un nuevo nombre de un futbolista que de calabazas a "La Roja". Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba hace unos meses por jugar con República Dominicana, un camino que también seguía el catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19, y que decidió renunciar a la 'Roja' para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana. Pero estos casos no son únicos, ya lo vimos también con Alejadro Garnacho, Nico Paz o Iñaki Williams.

Sin embargo, también hay futbolistas a los que su amor por España les hizo recorrer el camino inverso. Y ese el caso de Eliezer Mayenda está dejando su huella en Sunderland esta temporada, ofreciendo actuaciones destacadas y demostrando su calidad en el Sky Bet Championship. Si el Sunderland de Régis Le Bris está vivo en la lucha por el ascenso a la Premier League es, en gran parte, gracias a un futbolista nacido en Zaragoza un 8 de mayo de 2005. Tiene 19 años pero está revolucionando la Championship y erigiéndose como uno de los jóvenes proyectos revelación en la Segunda División inglesa.

Una revolución en la Championship

Con 12 contribuciones de goles en 17 titularidades (siete goles y cinco asistencias), el joven delantero se está convirtiendo en una figura clave para los Black Cats. A sus 19 años, este brillante delantero que comparte vestuario con Jobe Bellingham, el hermano menor de Jude, acapara todas las miradas de una afición ilusionada con un regreso a la Premier League ocho años después.

Su forma reciente ha sido particularmente impresionante, habiendo marcado tres veces en sus últimos dos partidos de liga para ayudar a los Lads a asegurar victorias sucesivas por primera vez desde principios de enero.

El joven de 19 años se unió al Sunderland procedente del club francés Sochaux en 2023 y se ha adaptado constantemente a las exigencias del fútbol inglés. A pesar de una primera temporada desafiante en Wearside, ha aceptado la intensidad del campeonato y ahora está cosechando los frutos de su arduo trabajo.

Nacido en Zaragoza, España, Mayenda se mudó a Francia a una edad temprana y comenzó su viaje futbolístico en París. Se desarrolló en las categorías inferiores del Brétigny y más tarde en el Sochaux, donde se convirtió en el debutante más joven en el primer equipo del club a los 16 años.

Mi corazón está en España

A pesar de sus vínculos con Francia, Mayenda sigue profundamente conectado con España y su amor por nuestro país ya le llevó a representar a La Roja en el nivel Sub-17 con Julen Guerrero.

“Me siento español. Nací allí, y ahí está mi corazón. Francia me quería pero no podía rechazar la llamada de España”, ha explicado en más de una entrevista. “Jugar con la selección española sub-17 fue un gran honor, y me encantaría que me convocaran con la sub-21. Mis padres estarían muy orgullosos”.

Pues su sueño se ha cumplido. El zaragozano del Sunderland Eliezer Mayenda es una de las grandes novedades de la lista de Santi Denia para los dos amistosos de este parón de selecciones.

Ayer empataron (2-2) ante la República Checa en el partido amistoso disputado en Lorca, penúltimo encuentro de preparación para el Europeo y el martes 25 se medirán a Alemania.