“Francia me quería; pero si uno es español, es español”

Eliezer Mayenda, delantero zaragozano de 19 años del Sunderland, lleva años fuera de España, donde llegó a jugar en el CD Ebro. Sin embargo, pese a haber sido llamado por Francia, el atacante se ha mantenido fiel a España, selección para la que Julen Guerrero le reclutó en 2022. Tras haber formado parte de la Sub-17, ahora Eliezer Mayenda sueña con la llamada de la Sub-21.

Sobre su decisión de jugar con España y no con Francia, el delantero ha contado en una entrevista para el diario AS: “Hablé claro con el director de la cantera del Sochaux. Le dije que sabía que estaban con el proceso de naturalización, pero que me había llamado Julen y que eso ya eran palabras mayores. Les dije que eran conscientes de mi conexión con España y de cómo me sentía yo cuando me hablaban de la selección española. Que también tenía un sentimiento especial hacia Francia, pero que había nacido en España y que sentía algo especial que no podía explicarse con palabras. Me dijeron que para ellos era mejor que fuera con Francia, pero les dije que después de la llamada de España eso era imposible”.

“Aunque esté fuera tengo una conexión muy especial con España. Uno se puede ir a Francia o Inglaterra, pero si es español, es español. Y yo siento que mi cultura es la española. Nací en España y soy y seré español de por vida. Eso nada lo va a cambiar”, añadió Eliezer Mayenda al respecto.

Julen Guerrero reclutó a Eliezer Mayenda para España a través de Intagram

Sobre cómo fue reclutado para jugar con España, Eliezer Mayenda contó: “Estaba en el colegio en ese momento. Estaba en clase y tenía entrenamiento después. Acabé el entreno, me duché y cuando iba camino de la habitación me llegó un mensaje por Instagram de Julen Guerrero. Al principio no me lo creía, pero tenía la cuenta verificada y todo. Pensaba: ‘Tiene que ser él, tiene que ser él’. Me dijo: ‘Hola, soy Julen, seleccionador Sub-17′. Claro, le contesté que sabía quién era. Me dijo que si podíamos hablar por teléfono, le dije que sí y me llamó”.

“Me preguntó si ya había jugado con Francia y si quería jugar con Francia. Le dije que mi club, el Sochaux, estaba en eso. Que el club estaba con mi naturalización porque la Sub-17 quería llamarme. Ahí Julen me dijo que si quería ir con España tenía las puertas abiertas, que él iba a llamarme. Y yo le dije que sí, que perfecto, que yo quería ir. Le dije: ‘Si usted me llama, yo voy. Es imposible que rechace una llamada de la selección española’. Por la noche me llamó otra persona para gestionar el viaje y demás, y fue entonces cuando me di cuenta de que todo era real, que iba a ir con España”, reveló.