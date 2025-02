Las gafas amarillas de los futbolistas a examen: su precio y un sorprendente efecto deportivo

Tras el partido de ida de Semifinales de Copa del Rey, el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, revolucionó las redes sociales y no por su brillante partido ante el Barça. Su look en la zona mixta dejaba boquiabierto a más de uno. El jugador salió a hacer declaraciones con un look muy peculiar que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Con el pelo totalmente repeinado y engominado hacia atrás, el futbolista apareció con unas gafas de sol con cristales amarillos, cuyo objetivo es impedir el paso de la luz l de las pantallas y también de entornos con excesiva luz artificial.

Una moda que no es nueva y que ya fue tendencia durante la pasada Eurocopa. Grimaldo, Baena, Morata, Remiro o Laporte las llevaron a lo largo del torneo y al parecer todo tuvo su origen precisamente en Marcos Llorente. Morata fue el primero en usarlas tras ver las de su amigo y ex compañero del Atlético al que preguntó por la utilidad de estas singulares gafas. Finalmente el centrocampista colchonero acabó regalándoselas.

¿Cuánto cuestan y para que sirven?

Este tipo de lentes bloquean la luz azul de las pantallas y los dispositivos electrónicos, las cuales pueden causar fatiga ocular, dolores de cabeza o problemas para dormir. Pero además, también reducen los deslumbramientos ocasionados por luces intensas, mejoran la claridad visual y te permiten ver mejor en situaciones de baja iluminación, ya que aumentan el contraste, la definición y la percepción de la profundidad. Son muy buena opción, por lo tanto, para conducir o realizar actividades, cotidianas o deportivas, que requieran buena visibilidad.

Por otro lado, también bloquean parcialmente los rayos solares, si bien en este último caso las gafas con lentes oscuras son más efectivas.

Este tipo de gafas es especialmente útil en días nublados, al atardecer o en ambientes con baja visibilidad. Los filtros amarillos filtran toda la luz azul, que tiende a dispersarse más y puede causar incomodidad visual, lo que permite ver con mayor nitidez en entornos de baja iluminación o con luces deslumbrantes, como los faros de los coches por la noche.

Beneficios de las gafas con filtro amarillo

Aumento del contraste visual

Uno de los principales beneficios de las gafas con filtros amarillos es su capacidad para aumentar el contraste visual. Esto se debe a que el filtro amarillo bloquea la luz azul, lo que permite que los colores cálidos como el rojo y el naranja se perciban con mayor claridad, según Opticauniversitaria.

Esto es especialmente útil en situaciones donde es difícil distinguir objetos, como en ambientes con poca luz o condiciones nubladas. Esta mejora en el contraste hace que estas gafas sean muy apreciadas en deportes como el ciclismo y la conducción, ya que permiten ver con mayor precisión los detalles del entorno.

Reducción de la fatiga ocular

Al reducir la cantidad de luz azul que llega a los ojos, estas gafas también disminuyen la fatiga ocular que muchas personas experimentan después de pasar horas en condiciones de luz brillante o bajo luz artificial. Esto es particularmente útil para quienes pasan mucho tiempo al aire libre o frente a pantallas, ya que el filtro amarillo alivia el estrés ocular y mejora el confort visual.

Versatilidad en deportes y actividades al aire libre

Otro de los grandes beneficios de estas gafas es su versatilidad. Son perfectas para una amplia variedad de actividades deportivas, especialmente en deportes al aire libre como el ciclismo, el senderismo o el esquí, donde las condiciones de luz pueden cambiar rápidamente. Los filtros amarillos permiten ver con mayor nitidez y reducir la fatiga ocular causada por los cambios bruscos de luz, lo que contribuye a mejorar el rendimiento en estas actividades.

En los últimos meses, se han convertido en un complemento imprescindible para muchos deportistas. Esto se debe a que, además de mejorar la visión en condiciones de poca luz, permiten reducir los deslumbramientos y mejorar la percepción de los detalles. En deportes como el ciclismo o el esquí, donde las condiciones de luz cambian rápidamente, estas gafas permiten mantener una visión clara y precisa en todo momento, lo que se traduce en mayor seguridad y rendimiento deportivo.

El precio de estas gafas puede oscilar entre los 30 euros y los 800.