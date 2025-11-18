El "gigante del fútbol" al que rechazó Antony por seguir en el Betis

El extremo brasileño Antony reveló que rechazó una oferta 'in extremis' del Bayern Múnich para continuar en el Real Betis, una decisión que tomó con el apoyo de su familia. El atacante de Osasco (estado de Sao Paulo), de 25 años y la gran figura del equipo bético, confesó en una entrevista en el portal 'Ge', publicada este martes, que el técnico del conjunto alemán, Vincent Kompany, le llamó por teléfono para convencerlo de que hiciera las maletas y firmara por el club bávaro.

"Estamos hablando de un gigante mundial, del Bayern Múnich, donde un entrenador, con la historia que tiene, que es Kompany, me llama. Y tenemos una conversación. Fue supersincero conmigo. Me dijo que siempre le gustó mucho mi fútbol, y esto fue a las once de la noche, once y algo", relató el exjugador del Manchester United.

Antony explicó que esa llamada se produjo en vísperas del cierre del último mercado de fichajes europeo, cuando él ya había dado el 'sí' a la directiva del Real Betis para continuar en el club andaluz. "Ya estaba todo acordado con el club, porque había dado mi palabra. Todo estaba apalabrado, no podía hacerme eso ni a mí ni al club", añadió.

Además del cariño con el que fue recibido en sus primeros seis meses como cedido en el Betis, el internacional con la Canarinha dijo que en su decisión también pesó "bastante" su familia. "Es mirar a mis hijos... Lorenzo ama este lugar, ama esta ciudad (por Sevilla). Cuando estábamos de vacaciones en Brasil, sin saber nada, él siempre decía: 'Papá, ¿cuándo vamos a volver a España?'", comentó.

Antony, finalmente, firmó con el Betis un contrato hasta 2030 y puso punto final a una 'novela' que se prolongó durante el pasado verano. El delantero de 25 años aseguró que se siente "muy feliz" en el cuadro verdiblanco y destacó su conexión dentro y fuera del campo con el centrocampista español Isco Alarcón, con quien "habla bastante" y está "todo el día bromeando".

Asimismo, señaló que al principio, cuando fue cedido al Betis por el Manchester United durante el primer semestre de 2025, lo percibió como "un paso atrás" en su carrera, una idea preconcebida que enterró nada más aterrizar en España. "Cuando pongo un pie en España, ya no lo veo como un paso atrás, lo veo como una oportunidad de volver a estar bien, de ser feliz, de volver a estar en la cima allí", explicó.