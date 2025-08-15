Girona-Rayo, en directo hoy: partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El Rayo inicia la temporada con el impulso de su histórica clasificación a la Conference League. El equipo de Íñigo Pérez quiere demostrar que puede competir en dos frentes sin perder la identidad que le llevó al octavo puesto el curso pasado.

El club ha apostado por la continuidad, reforzando solo posiciones clave con Augusto Batalla, Luiz Felipe, Gumbau y Vertrouwd. Una base sólida que mantiene a Isi, Álvaro García y Nteka como referentes ofensivos.

MADRID.-Girona y Rayo abren LaLiga EA Sports este viernes Europa Press

En el capítulo de ausencias, solo la lesión de larga duración de Abdul Mumin preocupa en Vallecas. El resto del plantel está disponible para un estreno que servirá como termómetro antes de su debut europeo la próxima semana.