Girona-Rayo, en directo hoy: partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
El conjunto gerundense fue decimosexto el pasado campeonato liguero mientras los franjirrojos lograron meterse en Europa
El estadio de hoy
Un Rayo Vallecano con ilusión europea
El Rayo inicia la temporada con el impulso de su histórica clasificación a la Conference League. El equipo de Íñigo Pérez quiere demostrar que puede competir en dos frentes sin perder la identidad que le llevó al octavo puesto el curso pasado.
El club ha apostado por la continuidad, reforzando solo posiciones clave con Augusto Batalla, Luiz Felipe, Gumbau y Vertrouwd. Una base sólida que mantiene a Isi, Álvaro García y Nteka como referentes ofensivos.
En el capítulo de ausencias, solo la lesión de larga duración de Abdul Mumin preocupa en Vallecas. El resto del plantel está disponible para un estreno que servirá como termómetro antes de su debut europeo la próxima semana.
Cómo encara el Girona esta nueva temporada
El Girona afronta el estreno liguero con la misión de reencontrarse con las sensaciones que le llevaron a codearse con la élite europea hace poco más de un año. Tras un curso 2024-25 marcado por la irregularidad y el desgaste al estar en Champions, el equipo de Míchel Sánchez quiere que Montilivi vuelva a ser un fortín.
El mercado de fichajes se ha cerrado con incorporaciones de peso como Lemar y Witsel, además de la juventud de Vitor Reis y Hugo Rincón. Refuerzos que han llegado tarde, pero que aportan experiencia y talento para reforzar todas las líneas.
La plantilla deberá sobreponerse para iniciar la temporada con buen pie ante su afición.
Horario y donde ver del partido entre Girona y Rayo
Este viernes 15 de agosto, el Estadio Municipal de Montilivi será el escenario del arranque oficial de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports: con el enfrentamiento entre el Girona FC y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada inaugural del campeonato.
Más allá de tratarse del primer partido de la nueva campaña, este duelo llega marcado por el interés de ver cómo ambos equipos encaran el nuevo curso. El conjunto dirigido por Míchel Sánchez busca resarcirse tras una temporada anterior donde participaron en Liga de Campeones, pero no lograron consolidar su rendimiento en el torneo doméstico. Por su parte, el Rayo Vallecano afronta el campeonato con la máxima ilusión, ya que esta será su primera experiencia en la Conference League, un premio al buen trabajo realizado y una motivación extra para soñar en grande.
El partido entre el Girona FC y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025-26, se disputará este viernes 15 de agosto a las 19:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Municipal de Montilivi
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, en esta ocasión, LaLiga está de regreso y todo comienza hoy con el partido entre el Girona y el Rayo.
