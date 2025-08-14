El Rayo Vallecano cierra un fichaje en el Valencia para la Conference League

El Valencia y el Rayo Vallecano ultiman este jueves el traspaso del extremo Fran Pérez, que en las próximas horas esperan que se convierta en nuevo jugador del club madrileño, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la operación. El club vallecano espera poder cerrar de manera inmediata el fichaje para poder inscribirlo antes de que se cierre el plazo para la Conference League.

El Valencia ingresaría cerca de un millón de euros fijos por la operación, cifra que podría aumentar según algunas variables. Además, el club de Mestalla se guardaría un porcentaje de una hipotética venta del jugador por parte del Rayo Vallecano, con el que firmaría un contrato multianual.

Hijo del exjugador y director deportivo Francisco Pérez Rufete, Fran Pérez nació en Valencia, se formó en la Academia de Paterna y tiene ahora 22 años, aunque cumplirá 23 en menos de un mes.

De la mano del italiano Gennaro Gattuso, Fran Pérez debutó en Primera con el Valencia en la tercera jornada de la campaña 2022-2023 pero fue Rubén Baraja el que le dio algo continuidad. De hecho, con el vallisoletano participó en 32 partidos en la campaña 2023-24 y fue titular en 27 de ellos.

La pasada campaña, lastrado de nuevo por problemas en la espalda, participó en 26 encuentros pero solo fue titular en cuatro.