El gran fichaje para Xabi Alonso: de siete meses sin jugar a ser el jugador que más recupera

Zarpazo a la mala racha. El Real Madrid, no sin sufrimiento, dejó atrás los tres partidos sin ganar con una exhibición de los dos hombres llamados a liderar el proyecto de Xabi Alonso: Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. El francés volvió a mostrar su eficacia de cara a puerta y logró por primera vez marcar cuatro goles, que fueron de todos los registros, en un mismo partido. El brasileño volvió a ser el jugador que enamoró al madridismo con su desequilibrio y también su implicación.

Vinicius dio dos asistencias, una espectacular con el exterior, a su compañero de ataque y dejó un abrazo final con Xabi Alonso que alivia a los aficionados blancos. Mbappé también lanzó un mensaje de unidad tras el pitido final: "La gente tiene que hablar del Real Madrid. Esto no es malo, sino la vida. Pero los jugadores debemos proteger a los jugadores, al entrenador, al staff... y estar unidos". Un gran sabor de boca final que eclipsa una noche que estuvo muy cerca de amargarse por los problemas defensivos.

Una defensa dramática

La zaga madridista vivió una noche difícil en Atenas. Sin Huijsen, Militao ni Rüdiger, el conjunto blanco vivió un auténtico infierno para sostener a El Kaabi y Taremi, que intimidaban constantemente. El conjunto griego disparó un total de 18 veces y tuvo 1.69 goles esperados por 1.68 del Real Madrid. Asencio no pudo acabar el partido por unas molestias y su acompañante Carreras tampoco estuvo especialmente fino por arriba.

Lunin volvió a mostrar que siempre está listo y realizó hasta cinco paradas de méritos mientras que Trent volvió a brillar más por lo ofensivo que lo defensivo. El que dio un gran nivel atrás fue la gran sorpresa del once: Ferland Mendy. El lateral francés volvió a jugar siete meses después de su lesión en la final de Copa del Rey, lo que supone una llamativa cantidad de 35 semanas. La rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho le llevó al quirófano y muchos no confiaban en su recuperación, pero su primer partido en siete meses fue una demostración de poderío.

Greece Champions League Soccer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Un fichaje para la banda izquierda

Las dos últimas Champions League levantadas por el Real Madrid no se entienden sin su aportación, pero su bajo nivel sumado a la última lesión parecía indicar que todo aquello era parte del pasado. Fue convocado por primera vez el 22 de octubre ante la Juventus, pero no disputó sus primeros minutos hasta este miércoles ante Olympiakos. Xabi Alonso sorprendió al escogerlo como titular y no le decepcionó. Fue el jugador del Real Madrid que más balones recuperó con ocho, por encima de un Asencio con siete o Carreras con seis, y volvió hacer de su banda un muro infranqueable.

Las recuperaciones de Ferland Mendy ante Olympiakos The Analyst

La defensa es el punto fuerte del francés, un jugador muy difícil de superar en el regate como demostró en su vuelta a los terrenos de juego. Se mostró muy rápido y seguro, dejando mejores sensaciones que en el último tramo de la temporada pasada. Una pieza que puede ser decisiva en los partidos de gran entidad, especialmente si por la derecha juega un lateral tan ofensivo como es Trent.

La gran noticia con Mendy no fue solo su nivel defensivo, sino su actuación con balón, que suele ser su gran debe y donde no transmite tanta seguridad. Sin embargo, completó el 95,8% de sus pases ante los griegos , fallando únicamente dos de los 48 intentados. Solo Vinicius completó más regates con éxito que él y fue el jugador que más ocasiones creó, quitando a Mbappé y Vinicius. Una gran versión ofensiva sumada a que no cometió ni una sola falta atrás que le meten de lleno en la batalla por el puesto.

Pases de Mendy durante el Olympiakos - Real Madrid The Analyst

Mendy, una nueva alternativa para Xabi

El Real Madrid tiene algunos huecos en la plantilla, pero lo que claramente está cubierto es el lateral izquierdo. Carreras es el teórico titular, Fran García era su principal recambio y una opción más ofensiva e incluso Camavinga había disputado algunos minutos ahí. A todas estas opciones, ahora Xabi Alonso suma un especialista defensivo para la posición. La competencia en esa zona será feroz, pero le puede ayudar en momentos como Grecia en el que Carreras tuvo que jugar de central por las lesiones.

Carreras parecía que iba a ser el dueño absoluto del carril zurdo, pero la actuación de Mendy en su regreso puede abrir un atisbo de duda. También el tolosarra, como se vio en el Estadio Georgios Karaiskakis, tiende a doblar el lateral cuando necesita cerrar un resultado y puede encontrar minutos sobre el césped. En Grecia se juntaron los tres sobre el césped en el tramo final, pero, a priori, solo habrá sitio para uno en el once.