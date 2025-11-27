Mbappé, del póker a un mensaje de capitán: “En el Madrid se habla mucho... hay que proteger a los jugadores y el entrenador”

De exhibición en Europa a tragedia griega. El Real Madrid rozó ambos límites durante su encuentro ante Olympiakos, que finalmente acabó con una ajustada victoria por 3-4 con un excesivo sufrimiento final que no se preveía minutos atrás. El conjunto de Xabi Alonso consiguió su cuarta victoria en Champions League y se asentó en el Top-8, gran objetivo blanco en esta fase liga. El triunfo también sirvió para acabar con la racha de tres partidos sin ganar que provocaba que las aguas cada vez bajaran más revueltas por Chamartín.

El descontento de algunos jugadores de peso con el tolosarra e incluso una posible cama al entrenador fueron algunos de los rumores que coparon la previa del encuentro, pero fueron desapareciendo según llegaban los goles de un Kylian Mbappé que vivió su mejor noche goleadora en Europa escoltado por un Vinicius estelar. El delantero francés nunca había anotado un póker en la máxima competición continental y lo hizo con tantos de todos los registros: desde aprovechando su imparable carrera hasta de cabeza.

Un mensaje de unidad: defensa a Xabi Alonso

Mbappé volvió a mostrar su eficacia y ya suma 22 goles esta temporada, siendo el máximo goleador de la Champions League con nueve tantos en tan solo cinco partidos. Sobre el campo fue clave para la victoria, pero nada más pitar el colegiado lanzó un mensaje que puede ser incluso más beneficioso para el conjunto blanco en el largo plazo. Atendió a Movistar Plus a pie de campo y analizó el partido: "Teníamos el control del partido, estamos contentos por marcar goles, por tener ocasiones, tenemos que seguir así, mirar el positivo y mejorar el negativo"

Mostró su agradecimiento a sus compañeros al ser preguntado por sus cuatro goles: "Tengo suerte de jugar en este equipo, con todos los jugadores que tenemos en la plantilla". En la última pregunta fue cuestionado por la mala racha y el ruido externo y ahí el francés cerró filas: "La gente habla mucho desde fuera cuando juegas para un club como el Real Madrid, un club famoso, es normal que la gente hable. Nos tenemos que proteger, a los jugadores, al entrenador, a toda la gente de la plantilla, al staff, porque al final estamos todos juntos. No voy a decir que estamos contra la gente de fuera, pero estamos juntos, con todos los madridistas. Tenemos que dar todo por el escudo".

Un respaldo sin fisuras

Kylian Mbappé también atendió al resto de medios en rueda de prensa e incidió en su mensaje: "Tenemos que decir la verdad: estamos muy unidos. En la vida no es todo perfecto y cuando cambias de proyecto, de entrenador, es normal que haya cambios. Pero no pienso que sea merecido todo lo que ha pasado. Sí que somos el Real Madrid y que la gente tiene que hablar del Real Madrid; esto no es malo, sino la vida. Pero los jugadores debemos proteger a los jugadores, al entrenador, al staff... y estar unidos. Porque podemos hacer grandes cosas esta temporada".

Fue cuestionado sobre el apoyo unánime a Xabi Alonso y su respuesta fue directa: "Se ve. Esta noche se ha visto que la gente corre y tiene ganas. Siempre hemos tenido la convicción de estar con el míster". Esa unión también se pudo ver con el abrazo al final del partido entre Vinicius y el propio Xabi Alonso.

Enganchón con un periodista

El goleador de la noche se mostró reivindicativo y no le gustó nada escuchar que el equipo depende de él. Tras ser preguntado sobre si hay 'Mbappédependencia', se enzarzó con el periodista: "Yo pienso que eso es una tontería. Pero no quiero faltarte el respeto a ti, sino decir que es una mala pregunta. Cada uno tiene su trabajo en el equipo y el mío es marcar goles. Como puedo decir que sin otros jugadores, no ganaríamos los partidos. Cada equipo tiene jugadores que hacen una función y la mía es anotar. No pienso en dependencias o cosas así. Eso es un asunto de periodistas... o de gente de fuera".

El periodista siguió incidiendo en que en los partidos en los que no marcó Mbappé el equipo no ganó y también continuó la defensa a ultranza a sus compañeros, poniéndose en el foco: "Sí, pero no tienes que decir dependencia, sino que soy responsable, porque no hemos ganado y mi trabajo es marcar goles. Eso es lo que tienes que decir, no dependencia. Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar".

Fue autocrítico con los partidos previos: "Jugamos mal y cuando lo haces, no puedes ganar. Pero lo hemos visto, lo sabemos y estamos mejorando", pero quiso acabar con un mensaje positivo: "Queremos luchar por este escudo, estamos aquí y queremos competir". La próxima prueba será este domingo en Montilivi ante el Girona antes de visitar un siempre difícil San Mamés.