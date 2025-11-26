Directo
Olympiacos - Real Madrid, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League
Carreras hará de central
Defensa inédita para el día de hoy. Álvaro Carreras y Raúl Asencio formarán pareja de centrales ante el Olympiacos tras las múltiples bajas que sufre el equipo blanco.
Mendy, la gran sorpresa del Madrid
El francés ocupará el lateral izquierdo y debutará esta temporada en el equipo. Tras su larga lesión, Mendy vuelve a un once del Real Madrid.
Sin bajas en el equipo griego
Por su parte, el conjunto de Mendilibar llega al partido con todos sus jugadores disponibles. El Kaabi y Gelson Martins serán las principales amenazas de un Olympiacos que se quiere aferrar a la Champions logrando una grandísima victoria en su estadio, el Georgios Karaiskakis Stadium.
Tres puntos que acercan la clasificación directa
A falta de cuatro jornadas, el Real Madrid se coloca como noveno clasificado de la tabla, empatado con Newcastle y PSG. Los blancos quieren sumar una nueva victoria que les vuelva a colocar en los puestos de clasificación directa, y que mejor día que hoy para hacerlo.
El equipo de Xabi Alonso se medirá ante el Olympiacos, trigésimo segundo en la clasificación, lejos de tener opciones para pasar a la siguiente ronda. Los griegos suman únicamente dos puntos y, por lo tanto, no conocen la victoria en la presente edición de la Champions.
¡Once del Real Madrid!
Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Mbappé y Vinicius.
Bajas importantes en el equipo de Xabi
El técnico español no podrá contar con la presencia de Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger y Huijsen, todos fuera de la convocatoria por lesión. Solo estará presente Raúl Asencio como central sano, por lo que se espera que Xabi coloque a Tchouameni o Álvaro Carreras como centrales en el once.
Además, a estas bajas se suma la de Courtois y la de Bellingham, que es duda de última hora por una sobrecarga.
El Real Madrid quiere revertir la situación
Los blancos no pasan por un buen momento futbolístico. Son tres partidos consecutivos sin conocer la victoria (dos en liga y uno en Champions) y llega a la cita tras la dura derrota en Anfield.
En unos días donde todas las miradas se han colocado en el conjunto de Xabi Alonso, los merengues quieren revertir la mala situación con tres puntos muy importantes para esta fase liga de la Champions.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Olympiacos - Real Madrid de la jornada 5 de la Champions League.
