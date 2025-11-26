Olympiacos - Real Madrid, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

A falta de cuatro jornadas, el Real Madrid se coloca como noveno clasificado de la tabla, empatado con Newcastle y PSG. Los blancos quieren sumar una nueva victoria que les vuelva a colocar en los puestos de clasificación directa, y que mejor día que hoy para hacerlo.

El equipo de Xabi Alonso se medirá ante el Olympiacos, trigésimo segundo en la clasificación, lejos de tener opciones para pasar a la siguiente ronda. Los griegos suman únicamente dos puntos y, por lo tanto, no conocen la victoria en la presente edición de la Champions.