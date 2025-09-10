Hallan muerto a Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo italiano

Conmoción en el fútbol italiano. El ex presidente del Palermo FC, Paul Baccaglini, ha sido encontrado muerto por su pareja en su domicilio de Segrate, en las inmediaciones de Milán. Tenía 41 años y se investigan ahora las causas de su prematuro fallecimiento.

Baccaglini fue durante unos meses el sucesor de Maurizio Zamparini, mediático mandatario de la entidad rosada. Ejerció como presidente durante cinco meses, entre 2016 y 2017, en un proceso que debía culminar con una compra de acciones, pero finalmente no se concretó por falta de garantías.

Antes de desembarcar en el fútbol, se hizo famoso por sus apariciones en el programa televisivo 'Le Iene' -traducido como 'Las Hienas', una versión bastante más extrema del 'Caiga quien caiga' español-. Tras dejar el mundo del entretenimiento, se dedicó a las actividades financieras.

El Palermo FC ha expresado públicamente sus condolencias con un comunicado en la red social X, antes Twitter: "Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresa sus condolencias por la prematura desaparición de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo durante los últimos meses de la temporada 2016-17”, han expresado.