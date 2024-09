El hijo de Zidane cuelga las botas a los 29 años

El mayor de los hijos de Zinedine Zidane ha anunciado que cuelga las botas. A sus 29 años y después de una temporada en blanco. Después de intentar hacerse en la élite durante muchos años, el centrocampista ha decidido dar un paso al lado desmotivado por no encontrar un reto ilusionante, según avanza 'AS'.

Según este diario, En verano de 2023, cuando dejó el Fuenlabrada, la idea de dar un paso al lado ya estaba consolidada aunque no se ha conocido hasta ahora. Aunque ha surgido el interés de algunos equipos, Enzo no quería continuar dando vueltas en una noria que no le llevaba a ningún sitio. Su decisión ha sido muy meditada y respaldada por toda la familia, que forma una piña inquebrantable.

Debutó con el Real Madrid

El jugador francés empezó su carrera en el Real Madrid. Cuando su padre si hizo cargo del primer equipo, Enzo debutó en 2016 en un partido de la Copa del Rey donde incluso marcó. Sin embargo, no terminó de brillar como se esperaba, así que terminó saliendo al Deportivo Alavés en busca de nuevas oportunidades. Pero la historia volvió a repetirse. Aunque llegó como un fichaje muy prometedor, sólo jugó 4 partidos con el club, sin marcar goles ni dar asistencias.

El último día del mercado invernal, el CD Alavés traspasó al joven futbolista francés al Football Club Lausanne-Sport de la Superliga Suiza. En su primera media temporada jugó 16 partidos, marcando 2 goles y dando 1 asistencia, aunque no pudo evitar el descenso del equipo a la Swiss Challenge League, segunda división de Suiza.

Para la temporada 2018-19 fue cedido al Club de Fútbol Rayo Majadahonda de la Segunda División de España. También pasó por el Clube Desportivo das Aves de la Primera División de Portugal o la U.D. Almería.

Hoy, dice adiós y pasa el testigo a sus hermanos Luca, Théo y Élyaz, también futbolistas.