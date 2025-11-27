Isco dura apenas ocho minutos en su regreso como titular al Betis

El capitán del Real Betis, Isco Alarcón, y su centrocampista Sofyan Amrabat se han retirado lesionados antes del primer cuarto de hora del partido de la quinta jornada de la Liga Europa ante el Utrecht neerlandés, tras un encontronazo entre ambos en una acción en la que el marroquí intentó tirar a puerta al borde del área.

Esta acción desgraciada entre los dos futbolistas, que fueron sustituidos por el colombiano Nelson Deossa y Pablo Fornals en los minutos 9 y 14, respectivamente, se produjo a los dos minutos del duelo con el Utrecht, cuando Amrabat se dispuso a chutar con fuerza a la portería visitante, sin darse cuenta de que el mediapunta malagueño iba a controlar el balón.

En esa jugada fortuita, el marroquí impactó con su pie derecho en la pierna diestra de Isco, que volvía a la titularidad por primera vez tras la grave lesión en el peroné izquierdo sufrida hace casi cuatro meses. A partir de ahí, al internacional español se le vio cojeando hasta que en el minuto 5 se tumbó en el césped para ser asistido en la banda.

El jugador de Arroyo de la Miel, faro y guía del juego ofensivo del Betis, volvió al campo con un vendaje en la zona del tobillo y de la parte baja del peróne para intentar seguir, pero poco después, en el minuto 8, pidió el cambio y en el 9 se retiró a los vestuarios cojeando y ayudado por los auxiliares del equipo y por su director deportivo, Manu Fajardo, quien bajó a ese área del estadio para interesarse por su capitán.

Cinco minutos más tarde, Amrabat, el otro protagonista involuntario de esa acción desafortunada entre los dos jugadores béticos, también fue sustituido por Fornals por el daño sufrido en esa jugada en la que pateó involuntariamente a su compañero.

Ambos serán valorados para ver si pueden jugar el derbi del domingo contra el Sevilla en LaLiga, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque, en principio, la duda se acrecienta en el caso de Isco porque se retiró con mayores signos de dolor y cojeanado, lo que aumentó la preocupación en el equipo técnico y todo el entorno del club verdiblanco.