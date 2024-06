De Javier de Pedro al portero que usó a su ex novia de comida para perros: el horror de 10 futbolistas que fueron a la cárcel

Ayer, una nueva bomba que sacudía el mundo del fútbol. El exjugador de fútbol de la Real Sociedad Javier De Pedro ingresaba en prisión tras ser arrestado por la Ertzaintza este martes para cumplir una pena de nueve meses de prisión por un delito de violencia machista. Según adelanta 'El Diario Vasco', el exfutbolista internacional, de 50 años, fue detenido en su lugar de trabajo, una sidrería de la localidad guipuzcoana de Astigarraga y fue conducido a la prisión de Martutene para cumplir la pena.

Según informa el citado diario, contra él pesaba una orden de busca y captura que fue emitida por un juzgado de San Sebastián tras una sentencia firme por maltrato a una mujer residente en Trintxerpe.

Pero esta no era la primera vez que el futbolista tenía problemas con la justicia. En 2018 Javi de Pedro llegó a ser detenido también por los agentes de la Ertzaintza, imputado por la presunta agresión de quien entonces era su pareja. Sin embargo, tras quedar a disposición judicial, fue puesto en libertad con cargos. Más tarde, en julio de 2010, como recoge el Diario Vasco, el exfutbolista fue condenado a 51 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito continuado de amenazas sobre una expareja, así como por una falta de injurias.

En la sentencia, concretamente, se hacía referencia a los “numerosos” mensajes de texto que le envió con amenazas y frases de menosprecio, y algunos de índole sexual. Sin embargo, su caso no es único y una larga lista de futbolistas ya saben lo que es pasar días, meses o años en una celda. Secuestros, estafas, terrorismo, abusos sexuales y hasta asesinatos se unen a esta lista que representa la cara más oscura del fútbol.

Estos son 10 de los futbolistas que cambiaron el terreno de juego por la cárcel:

1. Dani Alves

En enero de 2023, saltaba la bomba que sacudía el mundo del fútbol. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El pasado 25 de marzo fue puesto en libertad provisional después de permanecer 430 días en prisión tras pagar una fianza de un millón de euros. Y así seguirá hasta que exista una sentencia definitiva.

Ahora, el brasileño disfruta de su nueva vida -junto a Joana Sanz con la que se ha reconciliado- a la espera de la resolución de los recursos que podrían devolverle a la cárcel o dejarlo en libertad de manera definitiva.

2. Bruno Fernándes de Souza

Bruno Fernandes de Souza. Archivo La Razon

Uno de los casos más escalofriantes de esta lista es el del portero brasileño, quien en 2010 cometió un crimen detestable. Junto a un grupo de personas ordenó que su exnovia Eliza Samudio fuera secuestrada, torturada, asesinada y además ofreció su carne a unos perros como comida.

El cuerpo de la joven nunca se encontró y el futbolista fue condenado en el 2013 a 22 años de prisión, gracias a la aparición de un testigo clave, su sobrino de 17 años, y pese a que siempre negó haber encargado asesinar a su amante. Los policías interrogaron al joven que realizó una macabra confesión. A Eliza la secuestraron y la llevaron a la casa en Belo Horizonte. Allí ‘fideo’- amigo del portero- la torturó (en presencia de Bruno), la estranguló y después entre todos la descuartizaron.

En la casa habían cuatro perros de raza rottweiler a los que dieron de comer el cuerpo de la joven. Posteriormente los huesos los enterraron y los taparon con cemento.

3. Nizar Trabelsi

Nizar Trabelsi Twitter La razon

El deporte rey nos deja historias impresionantes dentro y fuera de la cancha y una de ellas, es la de Nizar Trabelsi, futbolista tunecino que dejó las canchas para unirse a Al Qaeda y que fue condenado 10 años de prisión por ser cómplice del atentado a las Torres Gemelas en el ataque del 11 de Septiembre de 2001.

Dejó el futbol con tan solo 25 años y en 1998 se unió a Al Qaeda, donde conoció y tuvo relación con Osama Bin Laden, a quien afirmó, veía como un padre. Tras varias reuniones, Bin Laden finalmente dio el paso de activar a Trabelsi. Su primera misión fue participar en la destrucción de las estatuas de los Budas de Bamiyan, en marzo de 2001, por considerarlas idólatras el régimen taliban. Y ese día, Trabelsi accedió más allá de toda duda a llevar a cabo cualquier acción terrorista para Al Qaeda, aunque eso supusiera entregar su vida como mártir. En aquellos días, la idea de atentar en suelo de Estados Unidos era cada vez más escuchada en La Casa de la Paz.

La misión de Trabelsi le devolvió a Bélgica como parte de un comando compuesto por saudíes y yemeníes, cuyo objetivo era estrellar un camión cargado con 950 kilos de explosivos contra la base militar de Kleine-Brogel. La hora del desayuno, cuando la cantina estaba repleta de soldados, era el momento elegido. Pero el atentado nunca llegó a ponerse en marcha. El 13 de septiembre de 2001, dos días después del inesperado ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, Nazir Trabelsi fue detenido en una gran operación policial desarrollada en Bélgica.

4. Benjamin Mendy

Benjamin Mendy PAUL CURRIE Agencia EFE

Benjamin Mendy, jugador del Manchester City acusado de ocho delitos de carácter sexual, salió en enero de 2022 de la cárcel después de haberle concedido el juez la libertad bajo fianza. El futbolista francés, permaneció encarcelado durante 134 días, desde que fue detenido el 26 de agosto de ese mismo año por su implicación en ocho violaciones y una agresión sexual.

Tras el juicio celebrado el pasado verano, el jugador fue declarado no culpable de seis casos de violación y uno de agresión sexual, según dictaminó el pasado 13 de enero la corte de Chester (Inglaterra). Sin embargo, el jurado no ha alcanzado un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación, lo que abre la posibilidad a que esos casos vuelvan a ser juzgados en un nuevo proceso.

Tras 14 días de deliberación, el jurado, formado por siete hombres y cuatro mujeres, estimó de forma unánime que Mendy es inocente de siete de los cargos que se le imputan, mientras que no pudieron llegar a un veredicto en cuanto a un intento de violación a una mujer en 2018 y una violación a otra mujer en octubre de 2020.

El internacional francés fue suspendido por el City hasta que se esclarezca su situación con la justicia.

5. Maradona

Diego Armando Maradona confesó su arrepentimiento al sacerdote. AGUSTIN MARCARIAN REUTERS

La estrella argentina siempre ha tenido una relación complicada con la ley. En 1991 fue detenido y procesado en prisión por consumo de cocaína, para después ser liberado. Tres años después, volvió a ser encarcelado de manera preventiva por disparar contra varios periodistas afuera de su casa.

6. Ronaldinho

Imagen de archivo de Ronaldinho llegando al Palacio de Justicia en Asunción (Paraguay) para comparecer ante el juez Nathalia Aguilar Agencia EFE

El astro brasileño se pasó 171 entre rejas en Paraguay donde fue detenido junto a su hermano por falsificar pasaportes. El juez quiso investigar el asunto y para evitar los riesgos de fuga los dos estuvieron en prisión preventiva. Salieron en libertad en agosto de 2020 tras pagar una multa de 200.000 dólares entre los dos.

7. René Higuita

René Higuita larazon

Relacionado con el narcotraficante Pablo Escobar y con el secuestro de una hija de un amigo. Esos fueron los motivos por los que el arquero entró en la cárcel en 1993. Higuita entró en la cárcel el 1 de junio de 1993 acusado de haber intermediado en un secuestro en Colombia. Se trataba de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, exenlace financiero de Pablo Escobar y cuyo rapto se atribuía al propio capo.

“Recuerdo que me metieron en la cárcel y a las ocho días me vienen a decir que estoy allí por la ley antisecuestro. A mí me sonaba a ‘entrégueme a Pablo Escobar y usted no ha cometido ningún delito’. Me esposaron y me metieron en un helicóptero y llevaba otro helicóptero detrás escoltándome. Esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante. Sólo se lo hicieron a René Higuita”, afirmó el inventor del ‘escorpión’ años después.

8. Peter Storey

Peter Storey Archivo La razon

Un delantero que marcó una época en Inglaterra pisó por primera vez la prisión en 1979 por dirigir un prostíbulo. Por este suceso estuvo poco tiempo, pero al año volvería a ingresar por falsificar monedas de oro y poco después por intentar contrabandear con veinte videos pornográficos en una llanta de repuesto.

9. Adam Johnson

El delantero del Sunderland Adam Johnson larazon

El caso Adam Johnson supuso un escandalo importante hace menos de un lustro en la esfera deportiva británica. El joven promesa del fútbol inglés, que por entonces contaba con 27 años de edad, fue arrestado en el 2015 bajo los cargos de mantener relaciones sexuales y abusar de una menor de tan solo 15 Tras reconocer en el juicio, acontecido en 2016, parte de los hechos, y destaparse más adelante que el jugador también había sido acusado de poseer “pornografía extrema”, Johnson fue declarado culpable y condenado a prisión con una pena de seis años. Finalmente, solo cumplió tres.

10. Vinicius 'Breno' Broges

Vinicius ‘Breno’ Broges Archivo La razon

No cabe duda que el alcohol nos lleva a hacer locuras y ese es el caso del jugador que vistió la camiseta del Bayern Munich en la temporada 2011-2012. En septiembre de 2011, durante una borrachera, “Breno” decidió incendiar su casa debido a la frustración que sentía por una lesión de rodilla. Fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel. Al final todo resultó bien para el brasileño, ya que al salir de prisión jugó para el Sao Paolo y después lo contrataron para liderar el banquillo del Die Roten.

11. Lucas Viatri

Lucas Viatri Archivo La razon

El futbolista del Boca Juniors estuvo poco tiempo privado de libertad. Estuvo envuelto en un asalto a una peluquería en donde apuntó con un arma al dueño. Poco más de un mes estuvo y cuando salió volvió a retomar su carrera. El dueño del local reconoció que el jugador aparte de robarle, le apuntó con un arma. Siempre defendió su inocencia.

“A nadie le gusta estar encerrado. Me sentí raro cuando estuve preso un mes. Primero porque no soy delincuente, segundo porque soy una persona igual a las que están en la cárcel, y tercero porque yo sabía que la Policía sabía que no había hecho nada”, aseguró Viatri al narrar su experiencia.