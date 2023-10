Jenni Hermoso vuelve con la selección española

Con los ánimos más calmados, o al menos a la expectativa de si los cambios prometidos en la Federación se lleven a cabo, Montse Tomé hizo pública una nueva lista de la selección femenina de fútbol, la campeona del mundo, que busca en la Nations League la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. La gran novedad es el regreso de Jenni Hermoso, la víctima del ya famoso “piquito” del ex presidente Luis Rubiales, que está siendo juzgado en los Tribunales por posible agresión sexual y coacciones.

Para los dos partidos anteriores, ante Suecia y Suiza en septiembre, Montse Tomé aseguró: “Estamos con Jenni y con todas las jugadoras en todo. La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así [no convocándola]”. Así se justificó la no presencia de la atacanre. La jugadora madrileña respondió: “Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?”.

La concentración empezó del revés (Mapi León y Patri Guijarro se fueron después de haber viajado; por cierto, siguen sin volver con la selección), pero hubo un acercamiento entre Tomé y las jugadoras, y además la selección ganó dos partidos muy importantes contra Suecia a domicilio (2-3) y contra Suiza en casa, en Códoba (5-0), lo que siempre ayuda. La convocatoria en la que ha entrado Jenni es para los encuentros contra Italia en Salerno (17 de octubre, 17:45) y contra Suiza en Zúrich (31 de octubre, 19:00). España es líder del grupo con 6 puntos, seguida de Suecia e Italia, ambas con 3; y Suiza con 0.

La fase de grupos acaba con el España-Italia (1 de diciembre) y el España-Suecia (5 de diciembre). La Nations League reparte dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección de Montse Tomé tiene que quedar primera en su grupo, lo que le daría acceso a las semifinales. Para conseguir el billete tendría que meterse en la final, salvo que una de las finalistas sea Francia, que ya está clasificada para los Juegos como anfitriona. En ese caso, el otro finalista obtendría una plaza y la segunda saldría del ganador del tercer y cuarto puesto. Este “playoff” se juega del 21 al 28 de febrero.

Esta es la lista completa para los partidos:

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón.

Defensas: Ona Batlle, Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés, Laia Aleixandri, María Méndez y Olga Carmona.

Centrocampistas: Tere Abelleira, Jenni Hermoso, Maite Oroz, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Anna Torrodà.

Delanteras: Salma Paralluelo, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi, Athenea del Castillo, Esther González y Lucía García.

Montse Tomé dará explicaciones sobre la lista a partir de las 17:00 de hoy miércoles 18 de octubre.