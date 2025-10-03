Joan Gaspart: "De la Fuente no debería llamar a Lamine Yamal y tiene que hacer un curso de inglés"

La posible convocatoria de Lamine Yamal por parte de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española ha generado una notable expectación, en l entorno del FC Barcelona. El joven delantero, que se lesionó en la anterior concentración con la selección, ya ha reaparecido con minutos en su club, lo que abre la puerta a un posible regreso a la lista del seleccionador. Sin embargo, su estado físico sigue siendo objeto de debate, especialmente por el tipo de lesión que sufrió y los tiempos de recuperación que se manejan internamente en el club.

Convocar o no a Lamine Yamal

La situación se ha vuelto aún más comentada tras la intervención del expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, en el programa ElDesmarque Madrugada. Gaspart no se anduvo con rodeos y fue claro en su postura: Lamine no debería ser convocado por la selección en estos momentos. “No debería llamar a Lamine. Sigue arrastrando una lesión complicada”, señaló el exdirigente azulgrana, antes del partido contra el PSG. Pero que lo jugase no cambia su opinión

En su opinión, es preferible que el joven extremo aproveche este parón para recuperarse del todo y no se vea sometido a más carga física en un momento tan delicado. Para Gaspart, no hay ninguna urgencia que justifique su inclusión en la convocatoria nacional. Más bien al contrario: el descanso sería más beneficioso que sumarle compromisos internacionales. En este sentido, hizo un llamado al sentido común del seleccionador y al papel que debe jugar un técnico nacional cuando tiene en sus manos a futbolistas tan jóvenes y valiosos.

La pelea De la Fuente-Flick

Además de cuestionar la conveniencia médica y deportiva de la posible convocatoria, Gaspart dirigió sus críticas directamente hacia Luis de la Fuente, no solo por su criterio en la gestión de jugadores como Lamine, sino también por su forma de manejar ciertas situaciones públicas. El expresidente aprovechó su intervención para reprochar al seleccionador su reciente cruce de declaraciones con Hansi Flick, el entrenador del Barça. Un episodio que, en su opinión, fue mal gestionado por parte del técnico español.

Gaspart no dudó en señalar que De la Fuente debería aprender inglés, pues, según su relato, Flick hizo un comentario en ese idioma sin intención de generar polémica, pero la respuesta del seleccionador fue excesiva e inapropiada. “El señor De la Fuente tendría que hacer un curso de inglés, porque Flick hizo un comentario en ese idioma. No buscaba un enfrentamiento, y la respuesta que dio nuestro técnico fue de una educación bastante discutible”, opinó con firmeza.

Esta crítica va más allá de lo deportivo, y apunta también al terreno de la educación, el respeto institucional y la inteligencia emocional que se espera de una figura como el seleccionador nacional. Para Gaspart, un técnico de la selección debe representar a su país no solo desde el banquillo, sino también en el plano comunicativo y diplomático. Y en ese sentido, cree que Luis de la Fuente quedó por debajo de lo esperado.

De la Fuente, más inteligente

Gaspart dejó claro que su desacuerdo con el seleccionador no se limita al estado físico de Lamine, sino también al modo en que De la Fuente responde públicamente ante otros entrenadores, y en particular cuando estos representan a clubes como el FC Barcelona. En su opinión, la inteligencia del seleccionador debe estar por encima del interés puramente deportivo, y recordó que los futbolistas no son solo piezas de un tablero táctico, sino personas que necesitan cuidados, acompañamiento y una visión a largo plazo.

En este contexto, insistió en que la prioridad debe ser la salud del jugador. En su intervención, fue categórico: “La inteligencia del entrenador tiene que estar por encima de los intereses deportivos. Es bueno para un futbolista como Lamine que descanse estas dos semanas en lugar de cargarlo de más partidos internacionales”.