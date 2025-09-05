Fuertes lluvias, tormentas y un descenso de temperaturas marcan el inicio del fin de semana en varias provincias

El tiempo en España estará marcado este viernes por fuertes tormentas, intensas lluvias, viento y un notable descenso de las temperaturas en varias zonas del país, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias de Castellón (Comunidad Valenciana) y Tarragona (Cataluña) se encuentran en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en un hora. En Castellón, el aviso afectará a todo el litoral hasta las 16:00 horas.

Aviso amarillo en Cádiz

También en Cádiz (Andalucía), la AEMET ha activado el aviso amarillo (riesgo) a partir de las 12:00 horas por mala mar y por rachas muy fuertes de viento de levante, que podrían alcanzar los 70/80 kilómetros por hora.

Bajada de temperaturas en el Mediterráneo

Las temperaturas máximas descenderán notablemente en la mayor parte del Mediterráneo e interiores del tercio oriental peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana y aledaños. Por el contrario, subirán en el resto de la península, sobre todo en el sur de la meseta norte y en el área cantábrica.

En el Valle del Guadalquivir se superarán los 35 grados. Se prevén máximas de 37 grados en Sevilla, Granada y Córdoba , 36 en Ciudad Real y Jaén, y 35 en Toledo y Badajoz, recoge Servimedia.

Las mínimas descenderán en Galicia y el cuadrante nordeste peninsular, y aumentarán en el extremo oeste y la fachada oriental, permaneciendo por encima de 20 grados en el Mediterráneo y el Guadalquivir, mientras que en León y Soria se esperan 8 grados, en Teruel y Burgos 9, y en Palencia, Pamplona y Vitoria 10 grados. En canarias, apenas se esperan cambios.

Vient o muy fuerte en el Estrecho

El viento también será un factor relevante durante la jornada. Predominarán los vientos de componente este y sur en gran parte de la península, del norte en Galicia y la tramontana en Ampurdán, que tenderá a amainar. Se prevén rachas muy fuertes en el Estrecho, sin descartarse también en litorales de Almería y Ampurdán. En Baleares soplará viento moderado del este, y en Canarias los alisios se mantendrán con intervalos de fuerte y posibles rachas muy intensas.

¿Va a llover el fin de semana?

La AEMET prevé un sábado cálido, con temperaturas en ascenso en la mayor parte de España, especialmente en el Cantábrico por la llegada de vientos del sur.

De esta forma, se superarán en general los 30-32ºC en la Península y los 32-34ºC en amplias zonas del norte y de Baleares. En ciudades como Oviedo o Santander se podrán rozar los 33-34ºC y en Bilbao incluso se podrán superar los 35ºC. En buena parte del centro y sur se alcanzarán 34-36ºC y en el Valle del Guadalquivir localmente se podrían alcanzar los 38ºC, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba.

Las lluvias serán escasas, salvo en Galicia, por la llegada de nuevo frente. Tampoco se puede descartar alguna tormenta aislada en el este peninsular.

El domingo, el frente que entró por Galicia continuará su avance de oeste a este y dejará precipitaciones abundantes en Galicia, pero que podría extenderse a Asturias y al noroeste de Castilla y León.

Asimismo, se espera una bajada acusada de las temperaturas, salvo en las comunidades mediterráneas y en Baleares donde subirían y se podrían superar los 35ºC.

El lunes comenzará con temperaturas más bajas que se recuperarán en los días siguientes. Las precipitaciones quedarán acotadas al tercio norte peninsular.