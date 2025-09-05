La marcha del frente atlántico trae más lluvias en zonas del país y un aumento de las temperaturas previo al fin de semana

España vivirá un tiempo mayormente estable a lo largo de este viernes 5 de septiembre. El frente atlántico que ha circulado por España abandonará el territorio por el Mediterráneo a lo largo del día, eso sí, dejando posibilidad de chubascos en Cataluña y litoral valenciano así como lluvias débiles en las costas del Cantábrico, según explica el director de Meteorología de Meteored.com, José Antonio Maldonado.

A pesar de la estabilidad, la entrada de humedad mediterránea dejará cielos cubiertos también en el levante, con lo que esas precipitaciones también podrían afectar puntualmente a Baleares. Se prevén débiles, aunque durante la primera mitad del viernes podrán ser intensas y con tormentas, con probabilidad de ser fuertes e incluso localmente muy fuertes, según abunda la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su último pronóstico, que pone de esta forma en aviso al litoral de Tarragona y a Castellón.

Durante la primera mitad del día también se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, y se verán bancos de niebla matinales en los extremos norte y este peninsulares. La mayor parte de la Península verá vientos de componente este y sur, salvo en Galicia donde soplará el norte y en el Ampurdán, donde habrá tramontana amainando.

Sobre temperaturas, caerán en el área mediterránea tras el paso del frente pero subirán en el resto de regiones. Este viernes se podrán ver los 37 grados centígrados en Murcia y Córdoba, y los 36 en Granada. Las máximas descenderán en la mayor parte del Mediterráneo e interiores del tercio oriental peninsular, apostilla Maldonado, pero también se verán aumentos notables en el sur de la meseta Norte y en puntos del área cantábrica.

Fruto de estos pronósticos, la AEMET también ha activado avisos naranjas por lluvias y tormentas en puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En el primer caso el aviso se activó de madrugada y se esperaba que se levantara a las 08:00 de la mañana. En el caso valenciano, se espera que los avisos naranjas por lluvias y tormentas se desactiven en torno a las 16:00 horas. También por la tarde se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento en la zona del Estrecho y en la Campiña gaditana.